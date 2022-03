Fabušová z Kollárovej nehody: Pretŕča sa na JOJ-ke…. TOTO že je tá SEXICA z Instagramu?!

BRATISLAVA - Meno Miroslava Fabušová (37) nie je v slovenskom šoubiznise žiadnym neznámym pojmom, no v roku 2020 sa začalo skloňovať oveľa častejšie. Práve vtedy totiž sedela s predsedom parlamentu Borisom Kollárom vo vládnej limuzíne, ktorá havarovala. O nejaký čas neskôr mala zasa opletačky s políciou, keďže šoférovala pod vplyvom alkoholu. No a teraz...

Človek by si povedal, že Mirke už negatívnej publicity stačilo. Ibaže, ako sa ukázalo, opak je pravdou. Tento týždeň sa objavila v jojkárskej šou Bez servítky, kde bola členkou pätice, ktorá chce pred kamerami ukázať, čo dokáže v kuchyni. No a nedá sa povedať, že by si Fabušová svoje nahnuté renomé práve napravila.

To, čo diváci začali komentovať ako prvé, je jej reálny vzhľad. Jej Instagram sa totiž len hemží sexi fotografiami, z ktorých väčšina má jedného spoločného menovateľa. A síce slušnú nálož filtrov či retuše. Mirka totiž na zverejnených fotografiách vyzerá tak dokonale, až má človek chuť strčiť ju rovno do škatule pre bábiky a len sa na ňu dívať.

Ibaže opäť sa ukázalo, že realita nie je úplne totožná s tým, čo človek vidí na sociálnych sieťach. Pred kamerou totiž Miroslava ukázala svoju skutočnú tvár. „Po retuši je to iný človek A o jej povahových črtách sa radšej ani nevyjadrujem,” napísala v diskusii Maruška. „Preboha, kto ju tak dogabal? Vyzerá v telke ako z toho programu Spackané plastické operácie,” myslí si Janka, no kritikou nešetrili ani muži.

„Ešte tak pred rokom, možno pred dvomi, vyzerala fajn. Ale teraz... Takéto ženy, čo sa skrývajú za toľké filtre, majú zrejme nejaký problém. Áno, robí to dnes pomaly každý, ale toto je vyslovene prehnané. A celý jej Instagram sa na tomto zakladá," vyjadril sa ďalší z divákov. „No na Instagrame by som ju veru nespoznala," dodala iná slečna. Nuž veď... Posúďte sami!

