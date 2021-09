Moderátor Telerána s krvavým nosom: Au, to muselo strašne bolieť!

BRATISLAVA - Matúš Krnčok je pomerne novým moderátorom Telerána, v utorok ráno ale spôsobil poriadny rozruch. Do práce prišiel totiž so zranením na nose.

Matúš Krnčok už pre televíziu Markíza pracoval dlhšie, ale skôr v zákulisí alebo na webe. Po odchode Adriany Polákovej a Dara Richtera ale dostal šancu v Teleráne, kde sa jeho kolegyňou stala Zuzana Čimová.

Zdroj: TV Markíza

V utorok však nastúpil Matúš do práce zranený. Hoci išlo o pomerne malú náplasť na koreni nosa, na sieti Instagram zverejnil, ako to vyzerá pod ňou. A naozaj to nie je pekný pohľad.

Zdroj: Instagram MK

Zdroj: archív MK

Nuž a opis zranenia tiež nie je vhodný pre citlivé povahy - teda ľudí, ktorí si vedia živo predstaviť tú bolesť. „Skočil som do bazéna šípku a zasiahol som nosom schod pod vodou, ktorý oddeľoval plytkú a hlbokú časť bazéna,“ opísal pre web markiza.sk. Ako správny chlap - hrdina sa ale Matúš z toho snaží nerobiť veľkú vedu. „Našťastie, je to len povrchové zranenie, som rád, že sa nestalo horšie,” vyhlásil.

Vysielanie neohrozil, a tak si aj priamo v Teleráne zo seba vystrelil, či ho náhodou nezmlátila kolegyňa.

Zdroj: Instagram Teleráno