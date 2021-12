Kráske z Telerána VYRAZIL DYCH: TOTO od známeho speváka rozhodne nečakala!

Dnešné ráno divákom Markízy spríjemňoval spevom Robo Opatovský, ktorý prišiel odprezentovať svoju novú vianočnú pieseň. Ide o duet s názvom Poďme si priať s Ondřejom Brzobohatým. Ten sa v živom vysielaní ocitol vďaka videohovoru.

VIDEO: Robo Opatovský & Ondřej G. Brzobohatý - Poďme si priať

Počas rozhovoru o novej skladbe sa Zuzka zaujímala tiež o to, čo by speváci s blížiacimi sa sviatkami zaželali ich divákom. „No, tak ja nebudem hovoriť žiadne klišé, pretože to počúvame neustále dokola. Ja, keď sa tak na vás dívam, do toho štúdia, a vidím hlavne vás - slečnu moderátorku, tak proste prajem Slovensku, aby malo stále tak nádherné ženy,” poznamenal Brzobohatý, ktorý krásnu moderátorku priviedol do rozpakov. „Tak s touto odpoveďou sme nerátali, ale tak každopádne ďakujem,” reagovala Čimová, ktorá má veru šarmu na rozdávanie. Súhlasíte?!

Ondřej Gregor Brzobohatý poriadne zaskočil moderátorku Zuzanu Čimovú. Zdroj: TV Markíza

