Plníte novoročné predsavzatia? Belohorcová totálne pohorela!

Dali ste si záväzok, no už po pár dňoch si nie ste istí, či ho dokážete dodržať? Nuž, zlyhala aj bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová.

Jej rok 2022 mal začať s obmedzením alkoholu. Možno sa inšpirovala výzvou, ktorá je známa ako suchý január a mnohým pomohla výrazne obmedziť spotrebu alkoholu alebo s ním úplne prestať.

To však nie je Zuzanin prípad. „Chcela som mať záväzok tento rok, že nebudem od prvého januára ani šampanské, ani pivko, ale nejako sa mi to nedarí,” priznala svojim fanúšikom vo videu z pláže, kde netrpezlivo čakala, kedy jej prinesú pohárik. No kým si šampanské či pivo vychutnáva naozaj len príležitostne, porušený záväzok do nového roka nie je zas až taký problém...

Zdroj: Instagram Z.B.