Luna z Farmy sa zbavila DREDOV: Najprv KRATUČKÉ vlasy a potom… DLHÁ tmavá HRIVA!

Luna z farmy sa zbavila DREDOV

Zdroj: Tv Markíza

FOTO vnútri!

BRATISLAVA - Meno Nikola Báleková vám možno nie je nejak extra povedomé, no keď sa povie farmárka "Luna", minimálne markizácki diváci presne vedia, o koho ide. Extravagantná mamička sa dostala do povedomia vďaka šou Farma, pričom jej zjav okamžite pútal pozornosť a bol doslova nezameniteľný. Charakteristickými pre ňu boli farebné dredy, bez ktorých by si ju vedel predstaviť len málokto. A najnovšie ich po dlhých mesiacoch zhodila a presedlala na "bežný" účes!