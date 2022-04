Belohorcová ukázala obe sestry: Uff, tá ale vytasila BOMBY!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Zuzana Belohorcová má dve sestry – staršiu Adrianu a mladšiu Miriam. Občas sa nimi aj pochváli na sociálnej sieti.

Momenty, keď sa však stretnú všetky tri, sú naozaj vzácne. „Ste kočky naše a užite si to, lebo vždy sa to nepodarí dať sa do hromady,” komentoval ich otec Ľubo sériu fotografií so sestrami, ktoré v týchto dňoch exmoderátorka zverejnila.

A hneď na prvý pohľad na nich najmä pánskych fanúšikov zaujme najstaršia Adriana. Pri Zuzane si už všetci zvykli, že fotila hore bez a nevyhýbala sa provokatívnym outfitom, tiež netajila, že si dala prsia upraviť. Tentoraz sa ale ako najodvážnejšia z trojice prejavila práve Aďa. Tak tej sa v ten deň do očí asi nepozeral nikto!

Galéria fotiek (2) Adriana, Miriam a Zuzana Belohorcové

Zdroj: Instagram ZB

Ďalšie zábery Zuzany so sestrami si môžete pozrieť na jej Instagrame: