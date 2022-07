Belohorcová (46) šťastím bez seba: Veľký úsmev a v ruke... TEHOTENSKÝ TEST!

Zuzana Belohorcová je vo veku, keď si zvyčajne žena už užíva svoju rodinu a nemyslí na žiadny ďalší prírastok. Aj keď je pravda, že mnohé ženy už dnes rodia aj okolo päťdesiatky.

A tak, keď sa bývalá moderátorka začala evidentne cítiť nejako zvláštne, rozhodla sa zakúpiť si tehotenský test. Nevedno, aké príznaky pociťovala, keď jej napadla myšlienka, že by mohla byť tehotná... Aktuálne je však už jasné, že bábätko im do rodiny nepribudne.

„Pri tomto druhu testovania sa zvyčajne stretávame s emóciami radosti a šťastia z pozitívneho výsledku. Ja mám pocity radosti a šťastia aj z negatívneho výsledku,” informovala blondínka svojich fanúšikov na sieti Instagram.

Tieto slová doplnila naozaj vysmiatou a šťastne pôsobiacou fotografiou. Ako ale dodala, keby bolo bábätko naozaj na ceste, nevnímala by to negatívne a proste by vychovala aj tretie dieťa.