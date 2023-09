UPLAKANÁ Viki Ráková: Musela sa nechať VYLEPŠIŤ!

Viki Ráková (Zdroj: Instagram VR)

Viki Ráková je od začiatku svojej kariéry známa ako brunetka s krátkymi až polodlhými vlasmi. Jej koruna krásy však utrpela isté poškodenia.

Každá matka by vedela hovoriť, ako sa na vlasoch podpíše tehotenstvo a často aj samotné deti. „2 tehotenstvá, 2 kojenia + už 4 roky ma náš malý Benjamin ťahá celú noc za vlasy. Len tak je schopný zaspať a upokojiť sa. Nebolo to raz, že som sa rozplakala, lebo už to pre mňa nie je príjemné, okrem toho ma to aj bolí,” zverila sa herečka.

A tak sa aj ona napokon rozhodla pomôcť si trochu "umelo". „Vždy som sa bála procesov, ktoré zasahujú do prirodzeného vzhľadu, a práve preto som sa nechala zveriť do tých najlepších rúk. Napísala som Ondríkovi, že prišiel čas, som rozhodnutá a môže zháňať "moje vlasy",” priznala Viki s tým, že s výsledkom je napokon veľmi spokojná, pretože pôsobí prirodzene.

