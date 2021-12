NOVÝ VZŤAH najkrajšej Slovenky: Ulovila bohatého podnikateľa… Predtým randil s jej kolegyňou!

BRATISLAVA - V apríli sme na Topkách informovali o rozchode bývalej kráľovnej krásy Jeanette Borhyovej (28) s dlhoročným priateľom Romanom. No zatiaľ čo on sa takmer hneď začal pýšiť novou priateľkou, blondínka si s predstavením nového priateľa dávala načas. Urobila tak až teraz. Zbalila bohatého podnikateľa, s ktorým chodila aj jej kolegyňa!

Keď sme na Topkách informovali o rozchode Miss Universe SR 2013 Jeanette Borhyovej s priateľom Romanom, on už v tom čase chodil s jej kolegyňou - finalistkou Miss Slovensko 2019 Terezou Turzovou. Spočiatku sa dvojica spoločnými fotkami nechválila, no už po pár týždňoch si na sociálnych sieťach verejne vyznávala lásku.

Tajná ROZCHOD kráľovnej krásy: Jej EX si expresne našiel náhradu... Dokonca jej kolegyňu?!

No Jeanette zverejňovala len zábery zo svojich športových aktivít, či fotky s kamarátmi. Žiadneho nového muža po svojom boku nepriznala. Až do Vianoc. Tesne pred najkrajšími sviatkami roka sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila záberom so svojou novou láskou. A ulovila hneď veľkú rybu.

Jej novým priateľom je totiž podnikateľ Michal Fresser, ktorý má firmu s milionárom Máriom Hoffmanom. Spomínaný muž je generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá vyvinula unikátnu platformu na produkciu vakcín s rôznym zameraním. Minulý rok dokonca táto spoločnosť oznámila, že vyvinula sľubnú peptidovú vakcínu proti COVID-19.

Zaujímavosťou tiež je, že pred rokom sa hovorilo, že s týmto mužom tvorí pár iná kráľovná krásy, a to Miss Slovensko 2006 Magdaléna Šebestová. Vzťah však priamo nepriznala. „S Michalom sa poznám dlhé roky a k svojmu súkromiu sa nechcem vyjadrovať,“ povedala vtedy Šebestová.

Michal Fresser v minulosti tvoril pár s Miss Slovensko 2006 Magdalénou Šebestovou. Zdroj: Vlado Benko Jr.