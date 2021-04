Tajný ROZCHOD kráľovnej krásy: Jej EX si expresne našiel náhradu… Dokonca jej kolegyňu?!

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu a s ňou spojený celoplošný lockdown preverili mnohé vzťahy. Niektoré túto skúšku zvládli, iné nie. Do tej druhej skupiny, bohužiaľ, patrí aj vzťah bývalej kráľovnej krásy Jeanette Borhyovej (28). So svojím dlhoročným priateľom sa rozišla a... Ten si už za blondínku stihol nájsť aj náhradu. Dokonca jej kolegyňu?!

Jeanette Borhyová sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2013, kedy zabodovala na súťaži Miss Universe SR a stala sa kráľovnou krásy. No dnes sa viac ako modelingu venuje športu a namiesto krátkych šatočiek a vysokých lodičiek nosí tenisky a žne úspechy v bežeckom svete. Po celý ten čas stál po jej boku partner Roman Kalina. Lenže...

Jeanette Borhyová so svojim ex Romanom, keď bolo ešte všetko v poriadku. Zdroj: Instagram J.B.

Do redakcie sa nám dostala informácia, že dvojica tvrdú skúšku pandémie a lockdownu nezvládla. Pred pár mesiacmi sa vraj rozišli... No a zatiaľ čo blondínka sa na Instagrame pýši fotkami zo svojich športových aktivít, jej ex zverejnil už niekoľko fotiek so záhadnou blondínkou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o Jeanette. Lenže...

„Nie sú spolu už približne 2 alebo 3 mesiace. On sa už stretáva s takou mladou 20-ročnou babou,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Tieto slová sa nám potvrdili aj pred pár týždňami, kedy sme dvojicu spolu stretli v meste. No a všetky indície nasvedčujú tomu, že Kalinovou novou známosťou je 20-ročná Tereza Turzová.

Zdroj: Instagram R.K.

Zdroj: Instagram R.K.

Svedčí o tom mnoho detailov. Zaľúbený mladík sa síce nikdy tvárou svojej novej vyvolenej nepochválil, no stačilo, aby zverejnil jej fotku odzadu, na ktorej má rovnakú teplákovú súpravu, ktorou sa chváli aj na svojom profile, navyše sedí aj tetovanie na ruke. A v konečnom dôsledku aj jeho obdivné komentáre pod Terezinými príspevkami. „Uslintaný som jak bernardín,“ znie jeden z mnohých.

Zaujímavosťou pritom je, že Tereza je prakticky Borhyovej kolegyňou. Mladá Slovenka sa totiž v roku 2019 tiež zúčastnila súťaže krásy, no na rozdiel od Jeanette bola finalistkou Miss Slovensko. A tiež si odtiaľ odniesla tituly - nie ten hlavný, ale Miss Drive, Miss Press a Miss Sympatia 2019.