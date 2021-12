Prachař je v tom až po uši: FOTO Veľká ZMENA pri novej priateľke… TOHTO sa Agáta nikdy nedočkala!

PRAHA - Rok po rozvode s Agátou Hanychovou (36) našiel Jakub Prachař (38) šťastie po boku hereckej kolegyne Sáry Sandevy (24). A zjavne je v tom až po uši. Do mladučkej krásky je zamilovaný natoľko, že urobil niečo, čoho sa Agáta nikdy nedočkala!

Láska medzi Jakubom Prachařom a Sárou Sandeva zahorela v lete tohto roka pri natáčaní seriálu Dvojka na zabití, v ktorom obaja hrali hlavné postavy. A hoci spočiatku ľudia špekulovali, či ide o vážnejší vzťah alebo len o vášnivý flirt, dnes je už jasné, že dvojica to spolu myslí úplne vážne.

Minimálne zo strany porotcu šou Česko Slovensko má talent je evidentné, že je v tom až po uši. Pri novej priateľke totiž urobil niečo, čo doteraz pri žiadnej inej. Aj jeho bývalá manželka Agáta Hanychová na takéto gestá čakala márne. Jakub je totiž známy tým, že nerád svoje city vešia na sociálne siete...

Jakub Prachař a Sára Sandeva sa dali dokopy pri natáčaní spoločného seriálu. Zdroj: profimedia.sk

Už v auguste však urobil výnimku, keď nenápadne naznačil, že si spolu so Sárou užívajú festival v Karlových Varoch. No a tentokrát to už vybalil naplno. Na svojom instagramovom profile totiž zverejnil plagát s jej tvárou k populárnemu seriálu, ktorý sa vysiela v Srbsku. A k nemu napísal vyznanie.

„Mám doma medzinárodnú hviezdu, som na teba pyšný, láska,“ napísal prekvapivo k príspevku Prachař. No a jeho fanúšikovia sa takémuto postu zjavne potešili. Pod ním sa totiž začali hromadiť komentáre plné podpory a obdivu. Nechajme sa prekvapiť, či práve Sára bude v budúcnosti ďalšou pani Prachařovou.