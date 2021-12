Finále Farmy 13 rozprúdilo vášne: Veľké zmierenie, Amálka z Aliexpresu a… TOTO tam ani nemuselo byt!

Počas finále sa zdalo, že došlo k veľkému zmiereniu dvoch "kohútov". Na finále totiž zavítal aj Miroslav Pajtáš, ktorý tvoril na Farme pár so Stankou Klčovou. Krátko po jeho vypadnutí to však blondínka otočila a Mirove miesto po jej boku zaujal jeho kamarát Dávid Horák. Medzi ním a Stankou to občas poriadne iskrilo a došlo aj k pusám či iným menším nežnostiam. Vyzeralo to tak, že páni si po tomto ľúbostnom trojuholníku už neprídu na meno, no počas finále sa ukázalo, že ľady sa predsa len prelomili.

Keď v štúdiu pustili krátke video s farmárskymi párikmi, po jeho skončení vybehol Miro zo svojho miesta, aby Dávida objal, čo všetkých šokovalo. Vrátane Evelyn. „Mám ťa rád, brácho," vyznal sa Dávid Mirovi. „To som naozaj zvedavá, čo sa tu udialo," čudovala sa moderátorka. Prvý záber na Stanku prezradil, že sa tvárila poriadne kyslo, no potom sa to snažila obrátiť na humor. Úprimný úsmev jej však zrejme veril len málokto. V zákulisí Farmy sa pošuškáva, že s Dávidom k sebe už tak blízko nemajú, nerozpráva sa s ňou Luna a úplne ružový vraj nie je ani jej vzťah s Evou a väčšinou ďalších farmárov.

Zdroj: TV Markíza

No a keď už bola reč o Stanislave Klčovej, ktorá posledné týždne čelila obrovskej kritike divákov, po finále sa do nej pustili opäť. Bývalá farmárka dostala ďalšiu studenú sprchu v podobe komentárov na jej vizáž. Do arény totiž zavítala s napichanými perami, výrazným mejkapom a najmä dlhočiznými predĺženými vlasami. V kombinácii s ružovým sakom to vyzeralo tak, akoby práve vyšla z fabriky na výrobu bárbin, kde bolo na jej účes spotrebované obrovské množstvo umelého materiálu, pričom ľudí do očí bila charakteristická žltá farba.

Nepolepšila si ani keď sa prezliekla do zelených šiat, aby zaspievala pieseň Páslo dievča pávy. „Vyzerá ako Amálka z Aliexpresu," smiali sa diváci v komentároch a kritický boli aj voči jej spevu a podali si plabyack a upravený hlas. „To už keď sa chceš fakt strašne predvádzať, ale nedokážeš ani správne otvárať ústa na playback," , „V priamom prenose zaspievať na playback. Fakt talent za milión," či „Čo playback, ale dobre jej upravili hlas, ani sa to nepodobá na ten hrubý, čo už všetci poznáme. Ešte si mohla klasicky grgnúť na záver, jak to ona ľúbi," písali diváci ako o život potom, čo jej vystúpenie skončilo.

Niektorí pozitívne nepoňali ani vopred avizovaného hosťa Attilu Végha. Diváci totiž čakali skutočnú duelovú disciplínu so známym športovcom, no nakoniec sa dočkali len krátkej scénky s farmárkou Natáliou Lopašovskou. Na balkóniku si obaja navliekli boxerské rukavice a zopár sekúnd fúkali do pierka s tým, kto z nich príde do cieľa rýchlejšie. „No tak toto tam ani nemuselo byť, radšej mohli venovať viac času vypadnutým farmárom," objavilo sa v diskusii, no iní zasa Attilovu krátku vsuvku ocenili. „Ten keď niečo povie, to vždy stojí zato. Zabavil som sa, aj keď tam bol len na chvíľu," potešil sa iný divák. A čo vy. Ste spokojní s tým, ako finále farmy dopadlo?

