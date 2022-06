Super sexi bielizeň moderátorky Evelyn: Nič pre slabšie povahy!

Eva Kramerová začínala svoju kariéru ako komička a strieľala takzvane do vlastných radov. V záujme humoru zo seba robila hlúpučkú blondínku, naivku či nešikovnú ženu. A tak sa Evelyn len tak pri niečom nezahanbí.

Najnovšie odvážne ukázala svojim fanúšikom, akú sexi bielizeň si kúpila. Išlo v podstate o reklamu na internetový obchod, ktorý predáva pekné podprsenky aj vo väčších veľkostiach. Evelyn si síce pred časom nechala svoje prsia zmenšiť, avšak aj tak disponuje ešte pomerne objemným hrudníkom.

No hoci je moderátorka naozaj pomerne odvážna, tento kúsok ani zvodnú košieľku, ktorú si ešte kúpila, nepredviedla verejnosti na vlastnom tele. „Ja by som vám aj ukázala, ako v tom vyzerám, ale naozaj to nie je pre slabšie povahy a pre ľudí pod 18 rokov,” vyhlásila blondínka.