Ďalší PREPADÁK na obrazovkách Markízy: Nová šou s Evelyn divákov nezaujala… Je to KATASTROFA!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza priniesla svojim divákom prvú časť novej šou Lego Masters. Novinka, ktorú s českým kolegom moderuje Eva Evelyn Kramerová (32), však Slovákov nezaujala. Práve naopak, označujú ju prívlastkami ako hrôza či katastrofa. A odzrkadlilo sa to aj na sledovanosti... Ide o najväčší jarný prepadák. Napríklad česká Nova niečo takéto hrozné ešte nezažila!

Po ukončení úspešného Let's Dance Markíza priniesla svojim divákom ďalšiu šou. Na záver jarnej sezóny v spolupráci s českou Novou vyrukovala s novinkou Lego Masters. Princípom projektu je stavanie zaujímavých skladačiek z Lega na rôzne témy a s rôznymi pravidlami a obmedzeniami. Vyrobila len 4 epizódy, no je zrejmé, že aj toto nízke číslo je až-až.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Po prvej časti totiž prišlo tvrdé vytriezvenie. Lego Masters divákov nezaujalo, čo sa odzrkadlilo na veľmi biednej sledovanosti. V minulosti si pritom diváci aj pri veľmi slabých projektoch pozreli zo zvedavosti aspoň prvú epizódu. Toto však bol podľa mediaboom.sk jeden z najhorších štartov v celej histórii oboch televízií. Hlavu v smútku má najmä česká Nova, ktorá na takéto zlé čísla v prime time nie je vôbec zvyknutá.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Je otázne, ako sa bude sledovanosť Lego Masters vyvíjať v nasledujúcich týždňoch, no na popularite mu určite nepridávajú komentáre pod príspevkami na sociálnej sieti. Slováci sa totiž na adresu novinky vyjadrujú jasne: „Je to veľká katastrofa! Niečo skladať a potom to rozbíjať je pre psychopatov a nie pre normálnych ľudí. Opakujem, katastrofa! Bez vtipu, nápadu, logiky, úcty. Markíza – jeden prepadák za druhým,“ píše jedna z diváčok, ktorú podporili aj ďalší.

„My sme to radšej vypli... Nuda to je... Ako toto môže niekto ponúknuť na nedeľu ako hlavný večerný program?“ pýta sa ďalšia Slovenka. Iný divák si však šou zastáva s argumentom, že druhá epizóda, ktorú už ponúka streamovacia služba Voyo, je oveľa lepšia. Tak možno predsa len projekt Slovákov ešte zaujme... V každom prípade sa Markíza môže tešiť aspoň z úspechu relácie, ktorá večer nahradila obľúbených Oteckov. Divákom sa súťažná šou Na love páči a chvália aj moderátora Viktora Vinczeho.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza