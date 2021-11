COVID v Rozborilovej šou: Tehotná s dvoma deťmi prišla o milovaného manžela!

BRATISLAVA - Pandémia píše veľmi smutné príbehy! Dnes večer sa o tom presvedčia aj diváci obľúbenej jojkárskej relácie V siedmom nebi. Vilo Rozboril (54) spoločne so svojím tímom totiž ponúkne pomoc vdove Kristíne, ktorá začiatkom roka prišla o milovaného manžela. Tehotná, s dvoma synmi a hypotékou na krku...

VIDEO: Upútavka na dnešnú epizódu V siedmom nebi.

Šou V siedmom nebi sa po prestávke vracia na televízne obrazovky. Ani tentokrát nebude núdza o poriadne emotívne ľudské príbehy. Protagonistkou jedného z nich je vdova Kristína, ktorej začiatkom roka zomrel milovaný manžel na ochorenie COVID-19.

Kristína a Jozef sa radovali z dvoch krásnych synov, ku ktorým mala pribudnúť vytúžená dcérka. Zdroj: TV Joj

Rok 2020 odštartovali Kristína a Jozef celkom úspešne. Podarilo sa im získať hypotéku a po rokoch strávených v podnájmoch si kúpili dom v obci Boleráz, ktorý si plánovali prerobiť. Ich radosť sa znásobila, keď brunetka zistila, že pod srdcom nosí ich tretie dieťatko. K dvom synom mala pribudnúť vytúžená dcérka.

Začiatkom tohto roka však do rodinky, ktorá si harmonicky nažívala, vstúpil covid. Kým tehotná Kristína mala ľahší priebeh, u jej silného a doposiaľ zdravého manžela - štyridsiatnika udrel plnou silou.

Ako Kristína počas rozhovoru s Rozborilom zdôraznila, ani jeden z nich pandémiu nezľahčoval. Práve naopak. „Keď to vypuklo prvý raz, on začal šiť rúška. Rozdávali sme ich po činžiaku, kde sme bývali v Hlohovci. Do roboty, kde pracoval, došiel ako prvý človek s rúškom. Všetci sa mu smiali, či mu nešibe,“ povedala k tomu toho Kristína.

Hoci sa po Jozefovom nakazení snažili dostať k adekvátnej zdravotnej starostlivosti už skôr, lekárka im povedala, že antibiotiká nepotrebuje. Taktiež privolaná sanitka skonštatovala, že má dobrú saturáciu kyslíka a keďže je mladý, musia len vydržať, kým to prejde.

Jozef sa tak dostal do nemocnice až s obojstranným zápalom pľúc a podozrením na krvnú zrazeninu v pľúcach. „Až keď som sa s doktorkou vyslovene pohádala cez telefón, tak nám voľajaké antibiotiká predpísala, ale on už začal kašľať krv, čiernu. Povedali sme, že už nečakáme a nech bleskom dojde sanitka. Že nech ho aspoň vyšetria...On ešte prešiel aj do sanitky, ale už sa nevrátil,“ zaspomínala na najťažšie obdobie svojho života žena, ktorá bola v tom čase v siedmom mesiaci tehotenstva. „Ten pocit úzkosti, samoty a bezmocnosti, že nemôžem mu nijako pomôcť. Písal mi, že sa bojí. Taký silný chlap, čo sa v živote ničoho nebál,“ dodala.

Jozef pandémiu COVID-19 nezľahčoval. Svoj boj s ochorením však prehral. Zdroj: TV Joj

Lekárom sa Jozefa zachrániť nepodarilo. Utrápená Kristína zostala na všetko sama. Pandemický príspevok a prídavky na deti činili sumu 319 eur, z čoho by popri chode domácnosti nemala šancu zafinancovať rekonštrukciu domu. Predať ho nechcela. Ako sama prezradila, všetko jej tam milovaného muža pripomína. Ako jej Rozboril a Siedme nebo pomohli, uvidíte už dnes o 20:35 na Jojke.

Vdova Kristína s milovanými synmi a malou dcérkou. Tá už žiaľ svojho otecka nezažila. Zdroj: TV Joj