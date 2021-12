Dara Rolins ukázala dcéru: Fanúšikovia v šoku… FOTO Laura je už taká veľká?!

BRATISLAVA - Čas letí ako blázon a mnohokrát zostaneme až v šoku, keď si uvedomíme, koľko rokov ubehlo od konkrétneho momentu, na ktorý spomíname. To, ako roky idú, vidíme najviac na deťoch - človek sa ani nenazdá a jeho bábätko zrazu nastupuje do školy a už o chvíľu je z neho tínedžer. Aktuálne sa nad tým pozastavili aj fanúšikovia Dary Rolins. Keď ukázala dcérku Lauru... Mnohí neverili!

Písal sa rok 2007, keď Dara Rolins zasadla do poroty vtedy ešte čisto slovenskej Superstar. Speváčka bola v tom čase tehotná a pod srdcom nosila svoju milovanú dcérku Lauru. Pamätníci si určite spomínajú, že súčasťou diania v backstage bolo vtedy každotýždňové meranie Darinho bruška, aby sa diváci dozvedeli, ako jej dcérka rastie.

Človek má pocit, že to bolo len pred pár krátkymi rokmi. Lenže onedlho to bude už rovných štrnásť rokov, čo sa Laura narodila. Dara porodila v v marci 2008 v pražskej nemocnici, pri pôrode nechýbal ani pyšný otecko Matej Homola. A ich malá princezná už dávno nie je taká malá.

Zdroj: Instagram D.R.

Laura totiž v marci oslávi svoje 14. narodeniny, z čoho je zrejmé, že Dara má doma už veľkú tínedžerku. Najnovšie ju ukázala na svojom Instagrame pri príležitosti svojich narodenín. A fanúšikovia sa nestačili čudovať. Lola je už skrátka veľké dievča, no a keď nahodí mejkap, vyzerá ešte staršie.

Na prvý pohľad by ste ju na skupinovej fotke možno ani nerozoznali od Dariných kamošiek. „A Laura je aká nádherná! To už nie je maličká Lola,” napísala fanúšička. „Pardón? Malá Laura sa kedy stala veľkou?” pýtala sa aj speváčka Ronnie. „Tak to už nie je malá Lolinka. Wau, krásna mladá slečna,” okomentovala fotku Lucia Mokráňová. No, veď uznajte sami. Rastie ako z vody!

Zdroj: Instagram D.R.