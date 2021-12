NOVÁ Popelka pobúrila verejnosť: BOZK DVOCH MUŽOV!

Nie je tajomstvom, že počin Tři oříšky pro Popelku je obľúbený nielen v našich končinách, ale aj v iných kútoch sveta. Veľkej popularite sa teší napríklad v Nórsku, kde sa nedávno rozhodli spraviť remake obľúbenej klasiky.

Tri oriešky pre Popolušku prerobili: Krásnu Šafránkovú nahradila táto blondínka!

Nové spracovanie už malo v Nórsku svoju premiéru v polovici novembra. A film s názvom Tri priania pre Popolušku by sa mal dostať aj ku nám. Ak to opatrenia dovolia a bude možná návšteva kina, rozprávka by na Slovensku mala premiéru 16. decembra.

VIDEO: Trailer na rozprávku Tri priania pre Popolušku.

V súvislosti s novým spracovaním rozprávky sa však v médiách objavili poriadne šokujúce správy. A to, že tvorcovia do deja zakomponovali bozk dvoch mužov. Ako ale informuje portál brainee.hnoline.sk, verzia s týmto kontroverzným bonusom sa mala premietať len v Nórsku. Do iných krajín má byť distribuovaná cenzurovaná verzia, kde sú scény so spomínaným bozkom vystrihnuté.

„My osobne sa domnievame, že ide o prejav nedôvery a obavu, že by takýto moment diváci mimo Nórska neprijali. Negatívne ohlasy na nedávno zverejnenú reklamu nórskej pošty dávajú týmto obavám za pravdu,“ uviedol pre brainee.hnoline.sk český distribútor filmu - spoločnosť Bontonfilm. Vo svojom vyjadrení narážali na spot, v ktorom Santa Claus vystupuje ako homosexuál.

VIDEO: V reklamnom spote nórskej pošty vystupuje Santa Claus ako homosexuál.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}