Jojka odvysielala nórsku verziu českej Popelky: Diváci neverili vlastným očiam… TOTO do rozprávky NEPATRÍ!

BRATISLAVA - Televízia Joj vo štvrtok večer priniesla na svoje obrazovky nórsku verziu českej Popelky. Severanom sa Tři oříšky páčili natoľko, že sa rozhodli natočiť svoje vlastné. Premiéru mali minulý rok, no Slováci si ich na našich obrazovkách pozreli až teraz... A neverili vlastným očiam. Toto podľa nich do rozprávky nepatrí!

Informácia o tom, že nórska verzia rozprávky Tři oříšky pro Popelku je trochu kontroverznejšia, ako tá česká, sa našou krajinou šírila hneď po jej premiére. V úplnom závere príbehu sa totiž pobozkajú dvaja muži, čo v predlohe od Boženy Němcovej zrejme nefigurovalo.

Najprv sa síce hovorilo, že sa táto verzia bude vysielať len v Nórsku a všade inde pôjde cenzurovaná rozprávka, diváci televízie Joj si však vo štvrtok večer nakoniec pozreli kompletnú, neprestrihanú verziu. A mnohých to, tak ako očakávali aj distribútori, prekvapilo.

Slováci sa zhodujú, že film je spracovaný pekne, hoci na ten český nemá... No predsa len vytkli moment, ktorý podľa nich do rozprávky nepatrí. „Bolo to pekné, až na flitre a tých dvoch v závere. Mne nevadia inak takéto veci, ale tu to bolo nasilu a zbytočné. Ale však dobre. Trochu mi to vyvalilo oči, no,“ objavilo sa v komentároch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Joj

„Najhoršie spracovanie, aké som kedy videla. Viac vecí nevhodných pre deti. Sklamanie,“ znel ďalší. „Záver, no, neverila som vlastným očiam. Do rozprávky, myslím, že to nepatrí,“ pridal sa iný komentujúci... A aj ďalšia žena: „Pekné, až na ten koniec. Som sa posadila, či dobre vidím. Dúfam, že to nebudú vysielať za bieleho dňa, lebo to neviem, ako vysvetlím deťom.“

Odhliadnuc od toho, čo sa odohralo na konci rozprávky, na tomto závere sa zhodnú zrejme všetci - pôvodná verzia s Libuškou Šafránkovou sa Čechom a Slovákom skrátka páči viac. Veď niet sa čomu čudovať, je to nesmrteľná vianočná klasika. Tú si tento rok budete môcť pozrieť 24. 12. o 19:00 na verejnoprávnej RTVS.