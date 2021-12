Pandémia sa podpísala aj na Gizke Oňovej: Toto si už musí odpustiť!

Ako Gizka prezradila Zuzane Vačkovej v jej youtubovej relácii, absolvovala už aj tretiu dávku vakcíny. V jej veku je maximálne potrebné sa pred koronavírusom chrániť.

Zdroj: RTVS

Z pandemickej situácie si teda zatiaľ neodnáša najhoršie zážitky, ale nejaké následky predsa len pocítila. S manželom sa totiž pravidelne prechádzajú a rozoberajú pri tom rôzne témy. „Včera sme mali tému jeseň, kačacina, husacina, kedy sme to mali naposledy...” prezradila kolegyni Vačkovej pri nakrúcaní.

No tento rok asi takéto hody vynechá. „Potom sme si povedali – neodpustíme si to tento rok? Pribudli nám nejaké kilá, také koronové,” priznala televízna Svokra. Tá sa totiž nechala tiež zlákať na činnosť, ktorá v prvej vlne dominovala takmer vo všetkých domácnostiach. „No kváskovala som, čo už so mnou,” povzdychla si. Veríme však, že pri prechádzkach zhodia to, čo im prekáža a blížiace sa vianočné sviatky si užijú so všetkým, čo k tomu patrí.

Zdroj: youtube.com/Zvedavá Zuza