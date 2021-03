Gizka Oňová v novom SEXI videoklipe: Už je to vonku... Dôchodcovia sa asi zbláznia!

Ako sme už spomínali, najnovší počin, na ktorom Gizka spolupracovala s mladým spevákom Davidom Keyom, dostal názov "Idem, riešim". Speváčka sa hneď v úvode dovezie na luxusnom športiaku a keď z neho vystúpi, nejednému divákovi zrejme zabehne. Na sebe má totiž kožuch a teplákovú bundu luxusnej značky. Nechýbajú ani umelé riasy, no a pokiaľ by človek nebol už beztak dosť šokovaný, následne vojde do erotického salóna.

„Pre Slovensko je to možno trochu príliš - Gizka so mnou vo Ferrari, s 3D mihalnicami a v erotickom klube. Rovno poviem, že sme sa nesnažili o žiadne veľké umenie, chceli sme len ľudí pobaviť jednoduchým popevkom a navždy zachovať Gizkinu slávnu hlášku. Idem, riešim,” vysvetlil pre Topky David. Ten zároveň vyzdvihol obrovskú odvahu notoricky známej umelkyne.

Gizka Oňová sa nechala nahovoriť na poriadne bláznovstvo! Zdroj: Archív D.K.

Mrzí ho však, že si kvôli klipu musela vypočuť aj nie veľmi príjemné komentáre. Ako to už u nás býva, Slováci sa radi predbiehajú v tom, kto z nich napíše nenávistnejší odkaz. A tie sa objavili aj na adresu Gizky, ľudia sa pri hejtovaní na internete cítia ako najväčší hrdinovia. „Ja ale na Gizke obdivujem, že sa vôbec dala nahovoriť na takéto bláznovstvo a nemala najmenší problém ani s natáčaním v strip clube. Nevadí mi, keď sa niekto púšťa do mňa, išlo o recesiu. Ale čo si to niekto dovoľuje takto sa vyjadrovať o nej? Veď ona je psychicky mladšia ako mnoho mojich vrstovníkov, svojou obrovskou energiou a nadhľadom môže ísť mnohým príkladom,” hneval sa mladý spevák.

„Mne sa páči, že je vzorom pre ostatné ženy v jej veku. A to aj v tom, že život, pokiaľ vládzeme, treba si užívať a zabávať sa. Všetci, ktorí sme boli na natáčaní, sme sa do nej zamilovali a máme k nej veľký obdiv a rešpekt. Nielen za jej umenie, ale aj za to, ako pristupuje k životu. Keď ide o hollywoodske herečky, tak je to normálne, nikomu to nepríde čudné. Neviem, prečo by sa mali slovenské umelkyne v rokoch prezentovať výlučne pri hrncoch. Ja som poctený, že ju mám vo svojom klipe, aj tým, že som mal možnosť spoznať ju aj v civilnom živote,” nešetril chválou David.

Andrea Koreňová miluje výrazné a nevšedné módne kúsky. A presne do takých obliekla aj Gizku Oňovú. Zdroj: Instargram S.S.

Že s Gizkou je radosť pracovať, nám potvrdila aj návrhárka Andrea Koreňová, ktorá jej vymyslela spomínaný extravagantný outfit. „Gizka je nielen energická, ale aj veľmi empatická a charizmatická. Rozhovor s ňou bol pohladenie duše. Zaujímala sa o štáb, či majú dostatočné podmienky na jedlo, občerstvenie, prejavovala sa u nej veľká humánnosť,” povedala pre Topky ohúrená dizajnérka.

Obliekať túto dámu bol vraj neskutočný zážitok. „Prvýkrát som natiahla dámu v rokoch do takého extravagantného outfitu. S Gizkou sa mi jednoznačne pracovalo úžasne. Milujem mladistvé a kreatívne myslenie, keď máš charizmu, ten centimeter, čo ti nesedí na pleciach, je vždy neviditeľný,” uzavrela návrhárka.

No a spomínaný klip si môžete pozrieť práve tu: