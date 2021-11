Penis von a močenie na moderátorov: ZVERSTVO českého rapera…. TOTO bol plán!

No fuj! Minulý víkend české a slovenské médiá zaplnila informácia o výstupe kontroverzného rapera Řezníka. Keď si hudobník preberal ocenenie v kategórii hip hop a rap, namiesto ďakovnej reči spustil spŕšku urážok na celú českú hudobnú scénu. Neskôr sa dostal do konfliktu so speváčkou Monikou Bagárovou, ktorá ho značila za zhnitú a plesnivú osobu.

Raper však na galavečer išiel ešte s jedným jasným zámerom - prevziať si starý dlh od organizátorov. V roku 2013 sa totiž počtom hlasov stal Hviezdou internetu, ale kvôli jeho kontroverznosti sa bývalé vedenie ankety rozhodlo mu výhru odoprieť. A to ho roky veľmi škrelo. Svojich fanúšikov preto hecoval, aby zaňho hlasovali a on sa mohol opäť dostať na pódium sledovaného galavečera.

Monika Bagárová raperovi Řezníkovi za svojich kolegov poriadne naložila. Zdroj: Profimedia

No a v prípade, že by mu vedenie nechcelo splatiť starý dlh, mal poriadne nechutný plán. „Predpokladám, že usporiadateľ o tom vedel dopredu a pripravil sa na to. Asi mali strach, čo by som vyvádzal, keby som tie peniaze nedostal. A úprimne, dobre urobili. Mal som v prípade odmietnutia v pláne vytasiť penis a začať výdatne močiť na moderátorov a do prvých radov,“ prezradil raper.

V obálke, ktorú na pódiu dostal, však bolo 100-tisíc českých korún, ktoré mal v roku 2013 dostať. Nový riaditeľ ankety Český slávik prezradil, že to bola jeho iniciatíva: „Tú odopretú cenu by dostal, aj keby v hlasovaní nevyhral. Mimochodom, bolo to veľmi tesné, Marpo za ním zaostal len o 110 hlasov,“ prezradil Jakub Horák. Ohrdnutý raper neuznanie výhry bral ťažko - natočil o tom niekoľko klipov a situáciu roky riešil pod heslom „Dlžíte mi kilo“. Nový riaditeľ verí, že týmto je kauza definitívne uzavretá.

Raper Řezník dostal od organizátorov ankety obálku, v ktorej bol starý dlh. Zdroj: Profimedia