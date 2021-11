Misska sa rozplakala pred kamerou: Najskôr silné bolesti a teraz... Je to RAKOVINA!

Sympatická modelka sa o svoje trápenie podelila počas rozhovoru pre super.cz. „Posledné štyri týždne boli asi najťažšie týždne v mojom živote. Ale som tu, aby som ukázala, že aj keď si prechádzate náročným obdobím, tak môžete ísť za svojimi snami,” uviedla krásna blondínka.

Tá za úsmevom skrýva slzy a veľké obavy o svojho milovaného partnera Axela, ktorý v nemocnici v Berlíne zvádza boj o život. „Všetko sa to stalo veľmi rýchlo a bol to pre nás veľký šok. Začalo to tým, že ho len bolel chrbát. Chodili sme k fyzioterapeutom a tí hovorili, nech to vyleží. Raz pri mne z ničoho nič skolaboval,” prezradila kráska, ktorá počas rozhovoru zadržiavala slzy.

Lekári im napokon oznámili tú najhoršiu správu. „Má rakovinu. To, že ho bolel chrbát, bolo spôsobené tým, že mu nádor tlačil na obličky. A to spôsobilo ich zlyhanie. Apelujem preto na všetkých. Keď vás niečo bolí, choďte na vyšetrenie a nezanedbávajte to,” dodala Mariana.

Kráska, ktorá by rada reprezentovala Českú republiku na svetovej súťaži krásy, priznáva pocit viny. Namiesto toho, aby bola pri svojej láske sa totiž v plavkách prechádza po móle a usmieva. „Keď Axel mohol ešte komunikovať a nebol na JIS-ke, tak mi povedal, aby som do toho išla. Vedel, že to bol dlho môj sen. Povedal, nech bojujem aj za neho. A taký presne on je. Milujúci a vždy ma veľmi podporuje,” uzavrela Mariana. Tá verí, že jej partner nad chorobou zvíťazí a bude príkladom pre mnohých, čo zvádzajú rovnaký boj.