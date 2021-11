Šokujúca správa: Spevák Meky Žbirka (†69) zomrel!

Miro Žbirka sa so zdravotnými problémami pasoval už pred mesiacom. Vtedy na svojom Facebooku zverejnil fotku z nemocnice a prosil fanúšikom, aby mu posielali energiu. „Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúzkach,“ napísal k fotke. „Posielajte energiu, budem ju potrebovať...“ dodal obľúbený umelec.

Či zdravotné komplikácie spred mesiaca majú nejaký súvis s jeho úmrtím, nevedno. Zatiaľ veľa informácií známych nie je. Bohužiaľ to podstatné najbližší potvrdili - správa o jeho smrti sa objavila priamo na jeho Facebooku a Instagrame: „Správy o mojej smrti sú "PRAVDIVÉ", to by povedal Meky, keby žil,“ objavilo sa pri fotke, na ktorej leží.

Vytýčenie dátumov: „21.10.1952 - 10.11.2021“ už napovedali, že nejde o žiaden z jeho vtípkov a jeho životná púť sa na tomto svete naozaj skončila. Česť jeho pamiatke!