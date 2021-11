PRVÉ SLOVÁ milovanej Catherine po Mekyho smrti: Obrovský ŽIAĽ vdovy po Žbirkovi (†69)!

Keď Meky a Katka začiatkom októbra oslávili 33. výročie sobáša, ani len netušili, že svoj veľký deň si vo dvojici pripomínajú už naposledy. Pár dní nato skončil Žbirka v nemocnici, odkiaľ ho výnimočne prepustili v deň jeho narodenín. Nuž a v stredu večer zasiahla Slovákov a Čechov tá najsmutnejšia správa. A to, že obľúbený spevák zomrel...

Ako spevákova manželka Katka prezradila, spevák a hudobník podľahol opakovanému zápalu pľúc. Zároveň vyvrátila všetky dohady o tom, že mal koronavírus. „Nie, covid to nebol. Bol to zápal pľúc. Mal to už viackrát a tentokrát to nedal,” uviedla pre extra.cz zdrvená vdova.

Katka bola svojej osudovej láske veľkou oporou celý čas. Počas pobytu v nemocnici sa o neho s láskou starala. „S Mekym som bola až do konca,” dodala blondínka. Tá si na Facebooku dala čiernu profilovú fotku, pod ktorou každú chvíľu pribúdajú smutné reakcie priateľov a fanúšikov, ktorí jej vyjadrujú úprimnú sústrasť.

Meky Žbirka spoznal svoju osudovú Catherine v čase, keď jeho manželstvo s prvou ženou Helgou prechádzalo krízou. Dvojica mala spolu dcéru Denisu. Meky a Katka sa prvýkrát stretli po jednom z jeho koncertov v pražskej Lucerne, kde za ním prišla, aby spravila rozhovor pre školské noviny.

Začiatky ich lásky neboli jednoduché. Meky bol od Katky o 15 rokov starší a mať vzťah na diaľku tiež nebolo jednoduché. Katka dokonca svoj vzťah zhruba rok pred všetkými, vrátane svojich rodičov, tajila.

Svoju lásku spečatili svadbou 7. októbra 1988, Katka porodila Mekymu dcérku Lindu a syna Davida.

Zdroj: Facebook MŽ

VIDEO: Miro Žbirka - Katka.