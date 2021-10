Tá žena nemá vek: Štýlová Studenková (67) na premiére… Do vrecka strčí aj o 30 rokov mladšie!

Zdena Studenková je známa tým, že si na svojom výzore dáva záležať. Podľa jej názoru by žena o svoj vzhľad mala dbať a pravidelne sa oň starať. A príkladom ide aj ona sama. Dokonca sa nevyhýba ani pomoci odborníkov a čas od času podstúpi aj nejaký ten estetický zákrok.

No zjavne to stojí za to. V stredu mala totiž premiéru nová divadelná hra Zahráte mi manžela? v bratislavskom Zrkadlovom háji. A okrem Zuzany Fialovej a Romana Poláčika tam jednu z hlavných postáv stvárňuje aj Studenková. No málokto by si tipol, že herečka je od svojich kolegov o generáciu staršia.

Na afterpárty navyše dokázala, že vzdialený jej nie je ani mladistvý štýl obliekania. Na sebe mala voľný biely svetrík, ktorý doplnila zlatou tylovou sukňou a zlatými teniskami. Pôsobila veľmi štýlovo a sviežo. Doslova by táto 67-ročná dáma strčila do vrecka aj mnohé o 30 rokov mladšie ženy. Veď posúďte sami!

Zdroj: Ján Zemiar

