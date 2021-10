Hromadná BÚRAČKA na nočných cestách: ZRANENÉHO Petra Lipu previezli do NEMOCNICE!

ZVOLEN - Museli ho hospitalizovať! Včera v noci došlo na rýchlostnej ceste R1 k vážnej dopravnej nehode. Zrážku viacerých osobných áut a kamióna spôsobila lesná zver. Podľa informácií TV Joj bol účastníkom kolízie aj jazzman Peter Lipa (78), ktorého museli záchranári previezť do zvolenskej nemocnice.

Ako uvádza portál noviny.sk, k vážnej dopravnej nehode došlo na ceste medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom v nočných hodinách. Vodičovi kamióna vbehla do cesty lesná zver. Následne na to do neho narazili ďalšie dve za ním idúce autá.

Jedno z nich mal šoférovať slovenský spevák a hudobník Peter Lipa. Ten si pri náraze zranil hornú časť tela a bol záchranármi prevezený do nemocnice vo Zvolene.

Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Zdroj: TV Joj

