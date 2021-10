KRVAVÁ dráma na Farme: V panike volali ZÁCHRANÁRA a... Diváci ZÚRIA!

Divákom sa zdá, že akonáhle sa Stanka zraní, je jej zle alebo ju niečo bolí, je to väčšinou naviazané na to, keď je pred duelom a cíti sa v ohrození. Tentokrát k incidentu došlo krátkou pred voľbou prvého dulanta, ktorým sa mala stať ona alebo jej partner Miro. Počas prípravy jedla sa však porezala a odrezala si kožu z prsta na ruke. Človek si povie, že ide o bežnú nehodu, ale 24-ročná blondínka to prežívala dosť dramaticky a vyzeralo to tak, že by mohla aj odpadnúť.

„Prosím vás, zavolajte Stanke záchranára, lebo si odrezala z bruška, fest jej to krváca, brutálne ju to bolí, prosím, pošlite niekoho," hovorila v panike Luna, akoby Stanka práve stratila polovicu krvi. Keď jej prst ošetrili, vyšla von, pričom ju držal Miro, s ktorým bola ešte chvíľu predtým vážne rozhádaná. S obviazaným prstom dokonca nedokázala ani nadvihnúť pokrievku od smetného koša a poprosila Mira, aby ju zdvihol on, pričom zrejme zabudla, že na opačnej strane tela má aj druhú zdravú ruku.

Zdroj: TV Markíza

Pri pohľade na ďalšiu dramatickú scénku okolo Stanky už divákom začali tiecť nervy. Hlavne keď vďaka kamerám zblízka zbadali, ako vyzeralo jej zranenie. „Neskutočná herečka, čo predvádzala," myslí si pani Eva. „Každý raz pred výberom sa jej chudere dačo stále stane. Nabudúce si čo urobí?" napísala zasa Lenka, ktorá si taktiež všimla, že Stanka má problémy väčšinou vtedy, keď je nejakým spôsobom v ohrození.

Zdroj: TV Markíza

„Kebyže je vonku a na toto volá pohotovosť, tak ju hneď odvezú na Cajlu do Pezinka," nechápe Daniela, pričom mnohí diváci sú názoru, že za svoje správanie sa môže hanbiť. A čo si myslíte vy? Zranenie, kvôli ktorému žiadali o záchranárov, ale aj celú scénú si môžete pozrieť vo videu vyššie!

