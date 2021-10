Prasklo TAJOMSTVO markizáckeho drsniaka: Nakrúcal PORNO!

Pamätáte si ešte Lukáša Stanislava z Farmy 12? Sympatický blondiak sa dal dokopy s Xéniou Gregušovou, ktorá predchádzajúcu sériu obľúbenej reality šou vyhrala. Bývalý farmár si na Youtube založil kanál, kde okrem iného nakrúca aj rubriku s názvom "Kauzičky z Farmičky". Tam najnovšie zavítal aj drsný Viking, ktorého z hry nedávno vyradil Miroslav Pajtáš.

Viking z Farmy na seba bonzol ďalšie intímne tajomstvo! Zdroj: TV Markíza

Hoci sa Viking označuje ako introvert, stihol toho na seba pobonzovať už pomerne dosť. Keď bol hosťom vo Farme Xtra, označil sa za zlého otca a v samotnej Farme sa netajil ani tým, že o bývalú snúbenicu prišiel kvôli tomu, že ju podviedol a prehovoril aj o tom, že istý čas žil na ulici.

Zdeněk Valenta a Lukáš Stanislav Zdroj: Youtube

Človek by si povedal, že ide o jeho najintímnejšie tajomstvá, no práve v spomínanej relácii s Lukášom Stanislavom na seba prezradil ďalšiu poriadnu pikantnosť. A síce, že má skúsenosti s nakrúcaním porna. „Skúšal som robiť videá pre dospelých ľudí. Aj parťáčku som na to mal... Ale nejako sa to stoplo,” povedal úprimne, no dodal, že spomínané erotické zábery sa už nedajú dohľadať.

Zdeněk dokonca priznal, že počas sexu sa mu stal poriadny trapas. Dievčina na neho vyskočila a... Dozviete sa vo videu nižšie!