Krásna Arabela po 28 rokoch opäť pred kamerami: Och, nespoznáte ju!

Arabela (Jana Nagyová) a Xénia (Dagmar Patrasová) po rokoch. Zdroj: profimedia.sk

Príležitosť stvárniť kráľovnú dostala Jana Nagyová od kolegu Jana Budařa. Rozprávka s názvom Mamánek je jeho režisérsky debut a sám v ňom stvárňuje princa, ktorý má 38 rokov. Zaujímavé je, že režisér pôvodne do tejto úlohy chcel obsadiť iné legendárne herečky. A to Libušku Šafránkovú a neskôr Hanu Maciuchovú. Obe však už dnes nie sú medzi nami.

„Spočiatku som o tom vôbec nevedela. Až keď som si začala k filmu zháňať nejaké informácie, dozvedela som sa to z tlače a internetových portálov. Ešte som sa na to potom pýtala aj samotného režiséra, ktorý mi tieto okolnosti potvrdil. Situácia to je veľmi smutná a až to človeku lezie pod kožu. Ešte dobre, že nie som poverčivá, lebo v tom prípade by som do tohto projektu nešla,” priznala v rozhovore pre blesk.cz herečka.

K zmenám došlo aj v prípade stvárnenia kráľa. Namiesto Josefa Abrháma, ktorého sužujú zdravotné ťažkosti, ho napokon hrá Slovák Martin Huba. „Martin je skvelý a dobrý filmový partner, manžel, kolega, ktorý to vie so ženami,” uviedla k tomu Nagyová, pre ktorú stáť po toľkých rokoch pred kamerami nebolo jednoduché.

„Mesiace predtým som mala trému. Ale v prvý deň nakrúcania som bola absolútne pokojná a vyrovnaná. Všetko, čo sa okolo mňa dialo, mi zrazu bolo blízke a pripadalo mi to prirodzené. Ľudia okolo mňa sú všetci milí a na pľace ma srdečne prijali,” dodala blondínka, ktorá sa pod rukami kostymérov a maskérov zmenila na nepoznanie. Dôkazom je fotka, ktorou sa sama pochválila na Instagrame.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}