Takýto duel na Farme ešte nebol: Počas disciplíny sa OPILI, NAPÍNALO ich a… Veď ja už ani NEVIDÍM!

BRATISLAVA - Za nami je ďalší farmársky duel, kde si to prvýkrát v tejto sezóne "rozdala" zmiešaná dvojica. Dávid Horák najprv síce tvrdil, že si trúfa v podstate na ktoréhokoľvek muža, no akonáhle Evelyn prišla s oznamom, že do arény môžu vyzvať aj opačné pohlavie, neváhal. S argumentom, že je to jeho najväčšia šanca pre návrat na statok, sa rozhodol, že zvolí ženu. Do rany mu prišla Monika Fabová, pre ktorú to bol už tretí duel.

Úvodnú disciplínu, ktorá bola stavaná na vytrvalosť a silu, vyhral Dávid, hoci sa jeho súperka držala naozaj statočne. Monika kartu obrátila v druhej disciplíne, no zrejme práve kvôli nej prehrala tú tretiu a napokon aj štvrtú. V druhej disciplíne totiž duelanti museli rýchlo nasať víno do skleneného heveru a následne ho preniesť do nádrže na druhej strane arény.

Dávid Horák do duelu vyzval Moniku Fabovú Zdroj: TV Markíza

Aj keď si obaja na statku radi dopriali nejaký ten pohárik, takéto množstvo červeného moku bolo na nich už zrejme naozaj priveľa. Museli ho totiž nasávať ústami, a tak sa nedalo zabrániť tomu, aby čo-to skončilo v ich ústach, no a keďže človek potrebuje pregĺgať, následne aj žalúdku. Dávida dokonca niekoľkokrát naplo a víno musel vypľuť.

Ako sme už informovali, disciplínu vyhrala Monika, no jej výhra bola podmienená rýchlym "nasávaním". A tak sa niet čomu čudovať, že sa obaja duelanti po skončení disciplíny cítili pripito. Horšie na tom bola Monika, ktorá okamžite priznala, že jej ťažké červené víno slušne udrelo do hlavy. „Ja som už opitá normálne. Veď štyri glgy do mňa, štyri glgy tam," hovorila jemne zmätená farmárka po tom, čo si na konto pripísala prvý a zároveň aj posledný bod.

Dávida niekoľkokrát naplo a víno musel vypľuť Zdroj: TV Markíza

Monika priznala, že sa cíti opito Zdroj: TV Markíza

„Ty vole! Cítim sa opito. Ja vás ani nevidím. Strašne som sa opila. Dala som do seba veľa," lamentovala a smiala sa zároveň, kým Dávid vyzeral, že sa čo chvíľa vyzvracia a priznal, že má tiež dosť. „O chvíľu to ešte viac zaúčinkuje, tak ja už neviem, ako zvládnem ďalšiu disciplínu," konštatovala Monika. No a tak aj bolo.

V ďalšej disciplíne síce dokázala zhodiť prakom zopár plechoviek, no jej súper bol rýchlejší. A ďalšia disciplína, kde bola potrebná stabilita a rýchlosť, dopadla taktiež v prospech mladého farmára. Monika napokon prehrala 1:3 a s Farmou sa musela rozlúčiť. Tentokrát to však bolo naozaj iné ako vtedy, keď vypadla prvýkrát. S farmármi si začala rozumieť, našli spoločnú reč a mnohí z nich priznali, že im temperamentná vizážistka z Detvy bude naozaj chýbať.

Monika opustila Farmu už druhýkrát. Teraz to však bolo úplne iné a súťažiacim bude úprimne chýbať. Zdroj: TV Markíza

A práve to je dôvodom, prečo sa jej tentokrát odchádzalo ľahšie. „Cítim sa dobre, som šťastná, že som tu mohla byť. Som rada, že konečne sú tu ľudia so mnou v pohode. Získala som sebadôveru, hodnoty a že sa nemám podceňovať tak, ako som to robila predtým. Dávajú mi pocit, že niekým som. Priateľstvo je pre mňa viac a dúfam, že sa s nimi stretnem aj vonku a budeme kamaráti aj naďalej. Ďakujem, že ste mi dali príležitosť, aby som vám mohla ukázať, že nie som taká negativistka. " povedala úprimne, po čom prišli ešte úprimnejšie objatia od jej kolegov a krásne slová na rozlúčku. Nuž, čo dodať... Tomu sa hovorí naozaj využítá druhá šanca!