Bývalý moderátor BIJE NA POPLACH: Prevencia zachraňuje životy... Mohol dopadnúť VEĽMI ZLE!

BRATISLAVA - Bývalého slovenského moderátora už štvrtý rok trápi ten istý problém. Opakovaný jav ho priviedol k rozhodnutiu podstúpiť maličký chirurgický zákrok. Ak by nezakročil včas, mohlo to skončiť zle.

Bývalý slovenský moderátor Michal Sabo sa na sociálnej sieti rozhodol zveriť s problémom, ktorý ho trápi už dlhší čas. Presnejšie je to už štvrtý rok, čo sa s touto nepríjemnosťou stretáva. V roku 2019 sa to stalo prvýkrát, čo mu bolestivo praskla dolná pera od mrazu až do mäsa. Odvtedy sa mu to dialo opakovane, každú zimu.

A práve teraz sa rozhodol nenechať to tak a urobiť s tým niečo. „Včera som absolvoval malý zákrok po tom, ako som mal niekoľko týždňov prasknutú a zapálenú peru. Tento rok bola pera prasknutá naozaj pridlho, preto mi moja zubná lekárka odporučila chirurgickú konzultáciu,“ priznal na sociálnej sieti Instagram.

A práve vyšetrenie potvrdilo, že si to musí nechať odstrániť, inak by sa z toho mohlo vykľuť, prinajhoršom, aj niečo zhubné. „Tá potvrdila, že trauma je hlboká a bude lepšie ju zrezať, aby sa pera zahojila aj z preventívnych dôvodov, keďže takéto zranenia môžu skončiť malígne. Povedali by ste si… a přitom taková blbost. A aha,“ pokračoval.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.S.

Človek nikdy nevie, aká banálnosť môže viesť k oveľa vážnejším ťažkostiam, a práve preto je najdôležitejšia prevencia, na čo upozorňuje aj samotný Michal. „Pýtajte sa svojich ošetrujúcich, keď sa vám niečo nezdá + rozhodne neflákajte preventívne prehliadky,“ dodal.

Samozrejme, nezabudol sa ani po zákroku ohlásiť svojim priaznivcom. „Niekoľko týždňov som sa vyslovene vedome neusmieval, pretože som vedel, že úsmev ranu znova otvorí. Opuch po zákroku ustúpil, bolesť zmizla,“ informoval. Prajeme skoré uzdravenie.