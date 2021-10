Veľká DRÁMA počas farmárskeho duelu: Spadla z podstavca... OKAMŽITÝ ZÁSAH ZDRAVOTNÍKOV!

Za prvú duelantku bola zvolená Eva, hoci sa do poslednej chvíle predpokladalo, že tento týždeň si to medzi sebou rozdajú muži. Ibaže príchod štyroch nových farmárov s tromi ženami všetky strategické kalkulácie zmenil. Hlasovanie teda dopadlo v neprospech šikovnej stolárky. Keďže si do duelu nemohla vziať žiadnu z nových súťažiacich, na výber veľmi nemala.

V dueli sa proti sebe postavili Evka a Mirka Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Najmenej pevný vzťah mala s citlivou mamičkou Mirkou, ktorú následne zvolila za svoju súperku. Hoci by si človek pomyslel, že krehká blondínka bude ľahká korisť, bojovala ako o život. Ani to jej však nepomohlo a keď po dvoch disciplínach na plnej čiare prehrávala, šancu zvrátiť tento výsledok mala už len v poslednej, kde sa preťahovali lanom stojac na pňoch.

Mirka sa do toho teda abolútne oprela a snažila sa z plných síl. Chtíč spojený s nepozornosťou a vratkým pňom sa jej ale poriadne vypomstili. Počas toho, ako sa snažila Evu poraziť, ťahala tak, že zabudla na vlastnú stabilitu. A zrazu sa divákom aj farmárom v aréne naskytol mimoriadne drsný pohľad. Mirka totiž celou váhou zletela na zem – rovno na chrbát. Zranená farmárka bola už na prvý pohľad vo veľkých bolestiach, bolestivo vzdychala a nevládala sa pohnúť.

Mirka nedokázala udržať svoju stabilitu a spadla. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Šokovaní farmármi s moderátorkou neváhali a keď videli, že je naozaj zle, okamžite zavolali zdravotníkov, pričom sa Mirka sťažovala na to, že jej stŕpla časť tela. Práve vtedy zrejme všetci mysleli na najhoršie, keďže jej pád vyzeral skutočne katastrofálne. „Letela...Hrozný pohľad to bol. Vyzeralo to strašidelne. Aj ten zvuk, že to bola riadna rana," opisovala šokovaná Luna.

Evelyn zostala v absolútnom šoku Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Zdravotníkovi sa Mirku našťastie podarilo pozviechať a dostať na nohy. Aj napriek tomu že to vyzeralo veľmi zle, Mirka sa rozhodla po krátkej prestávke pokračovať a dať si v disciplíne aj štvrté kolo, čo ostatní neskutočne obdivovali. Vyhrať sa jej však už nepodarilo. Eva duel vyhrala 3:0 a Mirka tak musela Farmu opustiť. Hanbu si však rozhodne neurobila. Práve naopak. Všekým dokázala, že je ozajstná bojovníčka a nesmierne statočná. Klobúk dole!

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza