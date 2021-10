Rytmus jej naložil za kilá navyše a potom: Komička z RTVS šokuje... Kritizovala vychrtlé MISSky, teraz SCHUDLA 15 kíl!

„Keď bude hladomor, dúfam, že nám budeš fotiť večere,” povedala Dominike priamo počas diskusie. Tenistke za jej "nespolupratričnosť" naložila viac ako dosť, no bývalú svetovú štvorku si potom zastalo niekoľko známych osobností. Medzi nimi aj Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý si rypol do Simoniných kíl navyše. „Ľudkovia, buďme spolupatriční. Načo si kupovať jedny veľké šaty, keď z nich môžeš ušiť šaty pre 20 bezdomovcov,“ vyhlásil na Instagrame.

Simonina váha bola témou aj začiatkom augusta, keď komička prezentovala svoje rozčarovanie pri pohľade na finalistky Miss Slovensko 2021. „A depresia je na svete. Máme málo prípadov porúch príjmu potravy u doslova detí? Prečo tam nemôže byť ukázaná aj normálna veľkosť ženy?” pýtala sa na svojom profile na Instagrame, čo opäť rozprúdilo vášne. Jeden tábor dával Simone za pravdu, iní sa nazdávali, že má komplexy zo svojej vlastnej postavy.

Simona Salátová schudla 15 kilogramov Zdroj: Instagram S.S.

Aktuálne to vyzerá tak, že aj keby nejaké komplexy mala, o chvíľu na to nebude mať žiadny dôvod. Simona sa totiž rozhodla s kilami navyše radikálne zatočiť. Paradoxom je, že svoj progres a úbytok na váhe až doteraz "skrývala". „Nosím zväčša široké oblečenie, takže temer nikto až tak nepostrehol, že som schudla 15 kíl. A je mi to jedno. Prvýkrát v živote som nechudla kvôli nikomu inému, iba kvôli sebe. A naozaj, naozaj prvýkrát zo zdravotných dôvodov,” napísala otvorene k záberom, kde porovnáva svoju postavu "pred a po", pričom celá táto zmena trvala štyri mesiace.

„Nemám vo zvyku sa úplne zaujímať o to, ako sa má moje zdravie. Vždy som brala ako podstatnú vec, že sa moje telo dostane z bodu A do bodu B a vie rozprávať vtipy. Ak toto zvládlo, spĺňalo moje zdravotné požiadavky. Je to detinské, ja viem,” priznala. Detaily zdravotných problémov si nechala pre seba, no prezradila, že kilá išli dole najmä vďaka strave a dala sa na ketodiétu. No a výsledok? Ten si môžete pozrieť na záberoch nižšie!