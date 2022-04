Tajná svadba Polnišovej?! Z priateľa Juraja je náhle MANŽEL!

BRATISLAVA - Herečka Petra Polnišová si svoje súkromie dosť stráži. Oficiálne už má za sebou jedno nevydarené manželstvo. O tom, že by bola vydatá za otca svojich detí Matthieua Darrasa, sa nič nevedelo, kým ho nezačala označovať ako exmanžela. A najnovšie sa zdá, že si už trúfla aj na ďalšiu svadbu.

Petra Polnišová sa v roku 2004 vydala za architekta Jaroslava Takáča, no po tri a pol roku došlo k rozvodu. Neskôr stretla Francúza Mathieua Darrasa a zdalo sa, že to bude ten pravý. Dvojica má dvoch synov, no ich vzťah nakoniec nevydržal.

Hoci verejnosť bola presvedčená, že títo dvaja sa nikdy nevzali, na jeseň 2018 z jej úst vyšli v jojkárskom Inkognite slová: „A môj bývalý manžel bol Francúz.” Odvtedy sa jej už novinári viackrát pýtali na exmanžela a herečka ich neopravila, že by ním Matthieu nikdy nebol.

Dvojica je od seba už 5 rokov a takmer rovnako dlho sa po Petrinom boku objavuje Juraj Brocko. Aj keď na premiére filmu Všetko alebo nič ešte tvrdili, že sú iba kamaráti. Neskôr však už herečka priznala vzťah a podľa Šarmu majú spoločné podnikanie aj bývanie v centre Bratislavy.

A zdá sa, že v súkromí možno aj priezvisko. Petra totiž v najnovšom rozhovore označila Juraja ako svojho manžela. „Protiklady sa priťahujú, ale v našom prípade to vôbec neplatí, pretože sme úplne rovnakí. Akurát môj Juro, pretože je muž, tak humor a všetky ostatné veci má oveľa viac ako ja. Takže ja sa teším domov. Nemusím prísť a niekoho baviť. Môj manžel s mojimi deťmi bavia mňa,” citoval herečku portál iDnes.cz.

Topky,.sk Polnišovú kontaktovali s otázkou, či ide o nejaký omyl, alebo sa naozaj vydala. Na naše telefonáty ani zaslané správy ale nereagovala.

Juraj Brocko a Petra Polnišová na premiére filmu Všetko alebo nič

