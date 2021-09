Spoločný biznis s Plačkovou: Reakcia Jasminy Alagič po policajnej razii!

Dnešný deň priniesol pre mnohých šokujúcu správu, že Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René boli zadržaní pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Polícia prehľadala ich nedokončený dom v Miloslavove aj bratislavský byt.

Internet okamžite vypľul množstvo vtipov, ktoré vytvorili známe satirické stránky či bežní ľudia. Verejnosť však zaujíma najmä to, ako sa v tejto situácii zachovajú Zuzanini priatelia a známe tváre, ktoré sa k nej hlásili, či už formou spolupráce alebo kamarátstva.

Pred pár mesiacmi svoje meno s Plačkovou spojila aj Jasmina Alagič, ktorá aktuálne moderuje veľkolepú šou Česko Slovensko má talent a tiež je rešpektovanou influencerkou. Manželka rapera Rytmusa mala síce s kráľovnou slovenského Instagramu obmedzenú spoluprácu – doteraz vyslali do sveta len jeden spoločný produkt v limitovanej edícii, no počas práce na ňom sa medzi nimi vytvorilo isté puto. „Práca ktorá, tvorí priateľstvá,” napísala moderátorka k fotografii so Zuzanou a vizážistom Milanom Švingálom.

A tak asi ani nie je divu, že sa k aktuálnej situácii vyjadrila. I keď nepriamo. „A i keď sa veľmi snažím učiť nedávať nevyžiadané rady, jednu skúsim: čo ak by sme nechali súdenie na tých, ktorí na to majú právo a čo sa mňa týka, celý život všetkým ľuďom bez rozdielu želám iba to, čo si zaslúžia na základe svojich činov,” napísala Jasmina na Instagram.

Ako sa dalo čakať, následne dostala aj veľmi priamu otázku. „Máš aj ty niečo spoločné so Zuzakou a drogami? Vie sa, že ste úzko spolupracovali,” spýtal sa istý Mickey s tým, že sa po dnešku šíria rôzne klebety. Alagič sa však rozhodla túto tému ďalej nerozmazávať a dokonca priznala, že aktuálne majú v rámci spolupráce na trhu ďalší produkt.

