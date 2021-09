Ak je Plačková naozaj vinná: JEDNOZNAČNÉ slová Jasminy Alagič na jej adresu!

Jasmina Alagič sa na začiatku vyjadrila k situácii okolo zadržania Zuzany Plačkovej len veľmi neurčito. Keďže prosby fanúšikov a ich otázky nekončili, rozhodla sa natočiť video, kde predostrela svoj názor a odpovedala na najčastejšie otázky.

„Cítim sa pri tomto zvláštne, myslím, že vyjadrovať by sa mali kompetentní. Priznám sa vám, že trošku sa mi aj ťažko pozerá na rôznych ľudí na Instagrame, či už verejne známych alebo neverejne známych, ktorí sa vyjadrujú a ktorí už dopredu odsúdili...” začala moderátorka s tým, že zatiaľ ani sama nevie, či sa naozaj niečo stalo a či Zuzana konala tak, ako tvrdia obvinenia. „... keďže ešte nikto nie je za nič odsúdený.”

„Každopádne poviem takto – táto informácia ma rovnako šokovala ako každého z vás, keď sa to v pondelok stalo,” dodala. Spoluprácu s instagramovou kráľovnou však zatiaľ ukončovať nemieni. „S kolagénom budem pokračovať. Samozrejme, že som šokovaná, samozrejme, že ma mrzí situácia, ktorá vznikla, ale nebudem potápať ľudí, s ktorými som robila, bez toho, aby som vedela, za čo by som ich mala odsúdiť. Takže nečakajte odo mňa, že ja budem niekoho haniť, ale nečakajte ani, že budem niekoho obhajovať,” vyhlásila manželka rapera Rytmusa.

Zdroj: Instagram JA

Medzi najčastejšími otázkami fanúšikov samozrejme nechýbala tá, ako sa Jasmina bude cítiť, ak Zuzanu reálne odsúdia. „Ak by sa náhodou dokázala jej vina, poviem na rovinu, že by ma to sklamalo, pretože moje stretnutia so Zuzkou sa niesli naozaj vo veľmi príjemnom duchu. Ja som Zuzku poznala ako človeka, čo bol veľmi prajný, ktorý pomáhal strašne veľa ľuďom a poznám ju ako veľmi férového človeka. Takže samozrejme, že by ma to sklamalo, pretože si myslím, že to nie je správna vec, ale nebudem ju za to súdiť ja. Ak by náhodu odsúdená aj bola, ja si budem Zuzku pamätať tak, ako na mňa vplývala, ako sa mňa jej osobnosť dotkla a takto ju budem mať v očiach, ale samozrejme, sklamanie by tam bolo,” uviedla Jasmina s tým, že zatiaľ ju aj tak zo všetkého najviac mrzí to, aký postoj zaujali mnohí ľudia. „Veľmi ma sklamali aj niektorí ľudia, ktorí sú známi na verejnosti,” netajila. Celé vyjadrenie nájdete vo videu vloženom vyššie.