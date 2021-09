ŠIALENÝ výstup v Superstar: Na kasting prišiel ÚPLNE NAHÝ... Ukázal zadok aj HOLÉHO BIMBASA!

29-ročný Jiří Šťastný vraj vystriedal už 30 zamestnaní. „Skúsil som si prácu s lopatou, čašníka, recepčného, prácu zvukára v divadle. Pretože mám problém zohnať stále zamestnanie, kde by som bol šťastný a kde by so mnou ľudia boli spokojní,” ozrejmil a dodal, že aktuálne sa živí tantrickými masážami a spevom na ulici.

Vidina speváckej kariéry ho zaujala až natoľko, že zavítal na kasting Superstar, kde sa ešte pred svojím číslom stihol porotcom posťažovať, že momentálne je sám, chýba mu láska a hľadá priateľku. A potom to mohlo začať. Jeho prevedenie piesne My Way od Franka Sinatru šokujúco nebola žiadna katastrofa a pätica katov vraj čakala omnoho horšie predstavenie. Pavol Habera ho označil ako priemerného speváka, no napríklad taká Monika Bagárová mu dala svoje áno pre postup.

Jiří sa odprezentoval veľký elegán. Lenže... Zdroj: TV Markíza

Dostať sa do ďalšieho kola sa mu síce nepodarilo a spevom napokon nejako extra nezaujal, no dostal uznanie ohľadom svojho šoumenstva. A to ešte porotcovia netušili, že jeho vystúpenie ani zďaleka nebolo vrcholom toho, čo prišiel na kasting ukázať. Mladý elegán v slušivom sačku, klobúčiku a okuliaroch sa počas kastingu vyzliekol. Úplne. A áno. Ukázal aj TO!

Celú situáciu si môžete pozrieť vo videu vyššie a... A aha na tie reakcie!

Takto sa Jiří premával medzi ľuďmi počas kastingu do Superstar Zdroj: TV Markíza