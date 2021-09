Takýto DUEL ešte na Farme nebol: Nielenže prehrala... Veľká HÁDKA na záver, všetko jej VYTMAVILI!

BRATISLAVA - Za nami je v poradí už tretí duel aktuálnej 13 série Farmy. Ten bol tentokrát ešte o čosi napätejší. Proti sebe sa postavili usmievavá Luna a Monika, ktorú ostatní jej kolegovia veľmi nemusia. Koniec koncov, jej návrat boli ochotní prijať iba dvaja z farmárov, no a to, že Monika medzi nimi nemá žiadnu podporu, počas duelu cítila aj ona sama. A to ešte nebolo všetko...

Po prvých dvoch disciplínach to vyzeralo veľmi zaujímavo a len málokto by si dovolil tipnúť, ktoré z dievčat má prevahu. Monika ukázala svoju silu už v predchádzajúcom dueli, no a hoci ju tentokrát Luna v prvej disciplíne porazila, v druhe sa jej to už nepodarilo. Nakoniec bola práve druhá disciplína tou jedinou, ktorú Monika dokázala vyhrať. Za bodového stavu 3:1 sa teda na Farmu vrátila Luna.

Záber zo súboja medzi Lunou a Monikou Zdroj: TV Markíza

Monike sa podarilo vyhrať len jednu disciplínu Zdroj: TV Markíza

A jej kolegovia neskrývali radosť. Po celý čas ju hlasne povzbudzovali a neskrývali, že jej súperke vôbec nefandia. Teda až na Mirku a Jožka, ktorých však veľmi počuť nebolo. Toto si všimla aj samotná Monika, pre ktorú to bola ťažká rana na psychiku. A tú v dueli veľmi potrebovala. Neskôr aj sama priznala, že ju nepriazeň jej kolegov dávala každou jednou disciplínou čoraz viac psychicky "dole".

Pri rozlúčke sa im teda rozhodla prihovoriť a uviesť veci na pravú mieru. Pochopenia sa jej však nedostalo. A to aj napriek tomu, že už pred duelom Evelyn načala tému Monika a ostatným farmárom vysvetlila, že sa ich kolegyňa cíti odstrkovaná. Jej slová a ani Monikina záverečná reč však s nikým zjavne nepohli. Práve naopak. Na záver došlo k hádke, kedy sa do nej pustili mnohí farmári a všetko jej vytmavili.

Na Farmu sa vrátila Luna Zdroj: TV Markíza

„Chcem vám povedať, že ja som sa od vás neodčlenila. Možno tak pôsobím, tým, že som si tu nenašla bližšieho človeka, lebo som videla, že vy ste tu už boli popárikovaní," vysvetľovala Monika a bránila sa aj voči poznámkam, že sa namiesto práce líčila. „Ja som si na to privstala, kým ste spali," hovorila farmárom.

Vyčítala im aj to, že jej úprimne nikdy nepovedali, čo im na nej vadí. „Bola by som rada, keby ste mi to povedali, keď sme boli spolu, nie po tom rozhovore, že koho si viac želáte naspäť a prečo. Ja som sa vás aj pýtala, či máte niečo proti mne, že sa cítim byť utláčaná, ale vy ste sa mi k tomu nikto nevyjadrili," povedala od srdca ostatným.

Monika sa snažila na poslednú chvíľu zachrániť vzájomné vzťahy. Veľmi to však nevyšlo. Zdroj: TV Markíza

Lenže tieto jej argumenty ich nepresvedčili. „Pekný príhovor, akurát by som poupravil fakty, Nikto ťa nevyčleňoval. Bola si členom nášho dosť silného červeného týmu, keď sme prišli. Ty si zobrala Niku do duelu, tým pádom si ho rozvrátila. Pracovala si, keď sme ťa požiadali, ale určite si si na mejkap neprivstala, sama to dobre vieš, je to aj na kamerách. Keď si bola sluha, mala si uštipačné poznámky, aj keď sme sa tvárili, že to nepočujeme, vnímali sme to. A neni potom náhoda, že sme skoro celá tribúna fandili Lune a nie tebe," naložil jej Matúš.

A pustil sa do nej aj "viking" Zdeňek. Monika s ním totiž zo srandy laškovala, no to pochopil inak a zobral to celkom vážne. A namiesto Moniky to tiež riešil s inými. „Ja dúfam, že budeš v civile iná žena, potom môžme byť kamaráti. Ale iba kamaráti. Ja nenechávam na seba šiahnuť od ženy, ak ja nechcem. A keď ti poviem 10x že nešahaj na mňa a ty na mňa šaháš tak..." začal, no vtedy už zasiahla Evelyn, že toto mali riešiť skôr.

„Neviem, čo si mám o nich myslieť, keďže toto, čo mi teraz povedali, tak nechápem, prečo mi to nepovedali skôr. Tým by sa podľa mňa veľa vecí zmenilo. Zmenil by sa aj môj postoj k nim aj by som vedela, kde bola chyba. Mali možnosť mi to povedať, keď som sa pýtala, čo majú proti mne, lebo som sa tu cítila osamelá. Ale nastalo ticho," dodala na záver Monika a je jasné, že ostatným ešte povie svoje aj v liste, kde určí farmára týždňa.