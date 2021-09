Bizarná LOVE STORY z JOJky: TOTO by mnohí ľudia nedokázali!

Veronika a Paulo sa venujú krasokorčuľovaniu na kolieskových korčuliach. Svoj talent prišli predviesť aj Slovákom a Čechom. A veru, porotcovia sa na nich dívali so zatajeným dychom. „Ľuďom sa to páči a nás to baví,” povedala pred kamerami sympatická blondínka.

VIDEO: Veronika a Paulo v šou Česko Slovensko má talent rozhodne zaujali.

Zaľúbenci zaujali porotu nielen svojím vystúpením, ale aj netradičným príbehom lásky. Spoznali sa totiž pred 16 rokmi v Dánsku. Obaja pochádzajú z cirkusantských rodín a šesť mesiacov tam spolu pracovali. Posledný mesiac si začali budovať vzťah, avšak ich cesty sa museli rozísť. Veronika s rodinou sa presunuli do Švajčiarska, Paulo do Nemecka. „Bolo to hrozné. Za celý pol rok prišiel za mnou len na jediný deň. Asi mesiac na to ma cez telefón požiadal o ruku a prsteň mi poslal poštou,” prezradila Veronika, čím viacerých ozaj prekvapila

Veronika a Paulo teda spečatili svoju lásku svadbou v čase, keď sa poznali len rok a ich vzťah väčšinu času fungoval na diaľku. Keďže sú ale manželia už 15 rokov, je jasné, že sa im tento risk ozaj vyplatil. „Je to jeden z najzaujímavejších vzťahov, aké sme tu kedy mali,” zhodnotil porotca Jakub Prachař.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}