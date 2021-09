Cibulková hviezdila v Prahe: FOTO Na sebe len úsporné body a na tom sieťka s perím!

PRAHA - Dominika Cibulková (32) je známa svojím blízkym vzťahom k móde. Neraz v spoločnosti pútala pozornosť horúcim fashion výstrelkom. A rovnako to bolo aj na kokteil párty v Prahe. Dorazila v úspornom body... A na tom mala len sieťku s perím!

V pondelok popoludní sa v hlavnom meste našich západných susedov konala veľká kokteil párty. Známa slovenská klinika krásy sa totiž rozhodla obsadiť český trh svojou kozmetickou značkou. Akcie sa zúčastnilo veľa zaujímavých hostí, na čele s topmodelkou Karolínou Kurkovou, ktorá pricestovala až z Miami.

O trochu viac pozornosti však svojím outfitom pútala naša úspešná tenistka Dominika Cibulková. Tá je známa svojím vzťahom k móde a fashion výstrelkami, ktoré si rada oblieka. A inak to nebolo ani tentokrát. Do spoločnosti prišla v úspornom čiernom body a na ňom... Efekt šiat vytváral priesvitný sieťovaný kúsok s bohatým perím na rukávoch. No, rozhodne išlo o veľmi odvážny model.

Dominika Cibulková prišla na akciu v čiernom body a sieťovaných šatách s perím. Zdroj: Envy

Okrem už spomínaných sa na akcii objavila aj modelka Saša Gachulincová, módna návrhárka Vanda Janda, bývalá miss Barbora Franeková či česká Miss World 2016 Natalie Kotková. O hudobný program sa postarala mladá slovenská speváčka Emma Drobná.

Na akciu prišla aj česká topmodelka Karolina Kurková s mamou. Zdroj: Envy

FOTOGALÉRIU z kokteil párty nájdete vyššie»

