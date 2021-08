Cibulková má doma dusno: Na tomto sa s mužom nezhodnú... Aj svokra je proti nej!

Len nedávno oslávil syn Dominiky Cibulkovej svoj prvý rok. Mnohí ľudia by však už radi vedeli, či sa Jakubko čoskoro dočká aj súrodenca. Táto téma sa neobišla ani v relácii S Tribulom po horách.

Bývalá športovkyňa prijala pozvanie moderátora Jána Tribulu aj s manželom a synom. No počasie ich cesty rozdelilo – Michal zostal s Jakubkom na chate a Dominika pokračovala v cyklotúre. No a práve vtedy manželia oddelene odpovedali na otázku druhého dieťaťa.

„Ja som v takom stave, že ja by som chcel tri deti, Domča asi dve, ale už som Jakubka naučil, že: Jakubko chceš sestričku? Urob prosím, prosím a on urobí prosím, prosím. Už keď Jakub to chce, už to musí byť,” priznal Michal, že na svoju ženu robí menší nátlak.

A nie je jediný! „Všetci sa ma pýtajú. Že kedy druhé, napríklad aj moja svokra,” prezradila bývalá športovkyňa. Tá má však nateraz v tejto téme úplne jasno: „A ja že nie, kľud, chcem sa venovať Jakubovi.” Navarovci si tak budú musieť na nového člena rodiny ešte nejaký čas počkať. Hlavné slovo má totiž v tomto prípade samozrejme Dominika.

