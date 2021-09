Dcéra (16) choreografa Miňa Kereša hviezdou Jasmininej prehliadky: TOTO je ona… Hrá aj v Pánovi Profesorovi!

VIDEO: Takto to vyzeralo na Bratislavských módnych dňoch

Druhý deň Bratislavských módnych dní odštartoval veľkolepou prehliadkou kolaborácie návrhárky Jany Pištejovej a moderátorky Jasminy Alagič Vrbovskej. Hneď v úvode hostí prekvapil príhovor rapera Patrika Rytmusa Vrbovského a syna Sanela. Potom sa už na móle predstavili modely z dielne známej dvojice.

Ako prvá pred hostí predstúpila krásna plavovláska. Predviedla pohodlný komplet s krátkymi nohavicami... No hoci na móle pôsobila absolútne sebavedomo, o profesionálnu modelku nešlo. Ako sa nám podarilo zistiť, v úlohe manekýnky sa na chvíľu ocitla len 16-ročná dcéra známeho choreografa Miňa Kereša, Klára.

Klára Kerešová otvárala prehliadku Jasminy Alagič Vrbovskej a Jany Pištejovej. Zdroj: Ján Zemiar

Tá po svojom otcovi zdedila pohybový talent a v úlohe tanečnice sa po jeho boku objavila aj v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. No najnovšie sa pokúša rozbehnúť hereckú kariéru - stala sa novou posilou obľúbeného seriálu Pán Profesor. Rozhodne by však mohla pouvažovať aj o modelingu. Na BMD totiž ukázala, že by na to mala.

Pozrite, podobá sa na svojho otca?

Miňo Kereš je dvorným choreografom markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: Tv Markíza

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}