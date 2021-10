Jasmina chcela FOTO plné lásky, ale: PREBOHA, to je ako z hororu!

BRATISLAVA - Moderátorka Jasmina Alagič opäť raz ľuďom pripomenula, že každý, kto ma domov plný milovaných ľudí, môže byť naozaj šťastný. Myšlienku podporila aj záberom so synom Sanelom, ale... PREBOHA, to čo je?!

Jasmina Alagič je už dva roky manželkou rapera Rytmusa, s ktorým má syna Sanela. A neustále na sociálnych sieťach zdôrazňuje, aká je šťastná a vďačná za svoju rodinu. „Malý je trošku sopľavý, tak sme doma viac-menej. A ako sme tu doma, bez programu už druhý deň, tak si vravím, že neexistuje krajšie miesto na zemi ako domov,” povedala svojim fanúšikom v nedeľu s tým, že každý, kto si má ku komu večer ľahnúť, o koho sa starať a byť ním milovaný, má obrovské šťastie a má byť za čo vďačný.

Túto myšlienku podporila aj fotografiou so svojím synom a fenkou.

Mnohí jej sledovatelia na sieti Instagram uznali, že zo záberu srší láska. No veľké mnosžtvo si všimlo aj znepokojujúci detail. „Tá bábika vzadu je na infarkt,” napísala istá Victoria. „Ide z nej strach,” dodala Mirka.

Viaceré ženy sa zhodli, že z bábiky ide zlá energia a nechápu, prečo moderátorka má takéto niečo doma pri malom dieťati. V prvom momente si totiž neuvedomili, že sa blíži Halloween. A podľa Jasminy Sanel strach z hororovej rekvizity nemá. „Jasné, že sa malý nebojí, malý vyrastá pri všelijakých mojich haluziach, ktoré robím a halloweensku výzdobu úplne milujem. On vie, že sú to hračky, že je to sranda a sám ju zapína. A nemáva žiadne zlé sny ani nič podobné,” tvrdí brunetka.

Zdroj: Instagram JA

