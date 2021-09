KONFLIKT Mira Žbirku so železnicami: Verejná prestrelka na jeho profile… TOTO má byť ospravedlnenie?!

ŠTRBA - Cestovať vlakom je niekedy pohodlnejšie ako autom... Aktuálne by však známy slovenský spevák Miro Žbirka (68) zrejme protestoval. Na jeden zo svojich koncertov totiž využil práve služby železníc a dnes ich má pekne v zuboch. S kritikou sa podelil aj so svojimi fanúšikmi, no a železnice reagovali... Ehm, a toto má byť ospravedlnenie?!

Miro Žbirka dlhodobo žije u našich západných susedov. Pracovne aktívny je však stále na Slovensku. Aj pred pár dňami mal mať koncert v Liptovskom Mikuláši a na prepravu si zvolil vlak. Predsalen na tak dlhú trasu krátko po polnoci je príjemnejšie využiť služby železníc, kde si namiesto šoférovania môže aspoň na chvíľu pospať.

Aj spevák bol doposiaľ s takouto dopravou spokojný... No po poslednej skúsenosti má na železnice veľmi ťažké srdce. Chcel totiž vystúpiť vo svojej cieľovej stanici, no namiesto toho vystúpil až v Štrbe, vzdialenej takmer 30 minút cesty. „Ten pocit, keď ideš do Liptovského Mikuláša zahrať koncert a Express ti zablokuje dvere a odvezie ťa do Štrby,“ informoval svojich fanúšikov Miro.

A následne zverejnil aj fotku zo Štrby ako dôkaz. „Ďakujem Express za „skvelé“ služby,” napísal s iróniou Žbirka. No a jeho kritika nezostala bez odozvy. Prepravná spoločnosť si jeho verejnú sťažnosť všimla a zareagovala. No hoci to spočiatku pôsobilo ako ospravedlnenie, napokon mu viac menej len oznámili, že všetko vo vlaku funguje tak, ako má. To si speváka okamžite začali zastávať fanúšikovia, že si nemá dôvod vymýšľať.

„Dobrý deň, Miro, mrzí nás, že sme vám skomplikovali cestovanie. Situáciu sme dmes preverili - všetky dvere v tomto vlaku sú funkčné a strojvedúci ich po príjazde do stanice odblokoval. Pokiaľ si prajete situáciu bližšie preveriť, napíšte nám prosím na mail. Dúfame, že ste sa aj napriek tejto nepríjemnosti v poriadku dostali do cieľa vašej cesty,“ znela reakcia železníc.

To opäť zareagoval Žbirka, ktorého odpoveď šokovala. „Neviem, či toto môžem považovať za ospravedlnenie, čas na preverovanie venujem pesničkám, aj keď sú ďalší dvaja svedkovia márneho boja s dverami v Premium vozni. V poriadku to nebolo ani zo strany personálu, ktorý ma presviedčal, že do Štrby je to 10 minút (v skutočnosti 30), takže to nevadí,“ dodal spevák, ktorý si zrejme do budúcna dobre premyslí, či sa na koncert zvezie vlakom.

Zdroj: Facebook M.Ž.

