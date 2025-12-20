Slovensko sa hmly nezbaví do konca víkendu: Platí výstraha prvého stupňa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Aj počas nedele (21. 12.) treba na celom území Slovenska rátať s hmlou. Vyskytovať sa môže najmä v ranných a nočných hodinách, a to s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí pre všetky okresy predbežne až do pondelka (22. 12.) do 12.00 h.
Hmla potrápi Slovensko aj v nedeľu. (Zdroj: shmu.sk)