Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia

BRATISLAVA - Zvyšovanie cien energií, štátna pomoc financovaná dlhom a stámiliónové dividendy pre zahraničného akcionára. Iniciatíva Právo na pravdu tvrdí, že vláda Roberta Fica pripravila pre slovenské rodiny drahý vianočný účet.
Ceny energií rastú, pomoc sa financuje pôžičkou
Iniciatíva Právo na pravdu upozorňuje na rozhodnutia vlády v oblasti energetiky, ktoré podľa nej výrazne zasiahnu domácnosti aj podnikateľov. Regulátor ÚRSO, ktorý je podľa kritikov pod politickým vplyvom premiéra Roberta Fica, má na budúci rok schváliť priemerné zvýšenie cien energií približne o 30 percent.
Štát zároveň plánuje financovať tzv. energopomoc sumou 380 miliónov eur, pričom tieto peniaze si má požičať.
Dividendy za stovky miliónov smerujú do cudziny
Len niekoľko dní pred Vianocami vláda zároveň odsúhlasila vyplatenie dividend vo výške 330 miliónov eur zo Slovenských elektrární, ktoré majú smerovať k zahraničnému akcionárovi – skupine EPH.
„Najskôr sa zvýšia ceny energií, potom si štát na pomoc ľuďom požičia stovky miliónov a nakoniec sa schvália obrovské dividendy pre zahraničného vlastníka. Toto je podvod na slovenských rodinách a kšeft Ficovej vlády,“ vyhlásil Zoroslav Kollár.
Nevyužitá šanca štátu na väčší vplyv
Kritika smeruje aj do minulosti. Už v roku 2015 mala vláda Roberta Fica vyrokovanú možnosť, aby štát získal dodatočný 17-percentný podiel v Slovenských elektrárňach. Táto príležitosť však podľa iniciatívy zostala nevyužitá.
Dôsledky sú podľa kritikov zrejmé dnes – stovky miliónov eur na dividendách odchádzajú mimo Slovenska, namiesto toho, aby sa použili na zníženie cien energií alebo podporu domácností a firiem.
Podľa Práva na pravdu by pri silnejšej účasti štátu nebolo nutné financovať energopomoc z dlhu, ale priamo zo ziskov strategického energetického podniku.
Rodiny žiadajú pomoc, akcionár dostane milióny
Zoroslav Kollár poukazuje aj na kontrast medzi pomocou pre ľudí a výplatami dividend.
„Občania budú chodiť po úradoch, aby získali pár desiatok eur, zatiaľ čo zahraničný akcionár dostane na účet 330 miliónov. To je skutočný vianočný darček – nie pre rodiny, ale pre EPH,“ vyhlásil.
Energie ako verejný záujem, nie zdroj zisku
Iniciatíva Právo na pravdu presadzuje hmotnú zodpovednosť politikov za rozhodnutia, ktoré podľa nej poškodzujú verejný záujem. Tvrdí, že Slovensko má potenciál vyrábať lacné energie z jadra a vody priamo doma, a preto by mali byť dostupné aj za prijateľné ceny.
Podľa jej vízie by energie nemali slúžiť na špekulácie a maximalizáciu ziskov, ale predovšetkým ako strategický verejný statok. Kľúčom má byť silnejšia účasť štátu v energetických podnikoch.
Výzva na vyšetrenie privatizácií
Na záver zaznela aj výzva smerom do minulosti. „Vyšetríme privatizáciu strategických podnikov, aby sa občania dozvedeli, o koľko miliárd bolo Slovensko pripravené počas vlád Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša,“ uviedol Zoroslav Kollár.