Doktor Smrť: Lekár vyvolával u pacientov infarkty, aby ich mohol zachraňovať! Teraz už pozná trest

Frédéric Péchier
Frédéric Péchier (Zdroj: profimedia.sk)
PARÍŽ - Mal zachraňovať životy, namiesto toho ich systematicky vystavoval smrteľnému riziku. Francúzsky súd poslal bývalého anesteziológa Frédérica Péchiera na doživotie za sériu otráv pacientov, ktoré si vyžiadali mnoho obetí.

Roky skrytého zabíjania v nemocnici

Súd v Besançone na východe Francúzska uznal bývalého anesteziológa Frédérica Péchiera vinným z úmyselného otrávenia desiatok pacientov. Podľa rozsudku kontaminoval infúzne roztoky látkami, ktoré vyvolávali zástavu srdca alebo masívne krvácanie. V dôsledku jeho konania zomrelo 12 ľudí, ďalší len zázrakom prežili.

Péchier bol odsúdený na doživotný trest odňatia slobody, pričom za mrežami musí stráviť minimálne 22 rokov.

Najmladšia obeť mala štyri roky

Vyšetrovanie odhalilo, že medzi postihnutými bol aj štvorročný chlapec, ktorý počas bežnej operácie mandlí v roku 2016 utrpel dve zástavy srdca. Najstarší pacient mal 89 rokov. Mnohí zasiahnutí podstupovali rutinné, nízkorizikové zákroky, ktoré sa však náhle zmenili na boj o život.

Podľa súdu Péchier cielene zasahoval do infúznych vakov, do ktorých aplikoval smrteľné dávky chloridu draselného alebo anestetík.

„Premenili ste kliniku na cintorín“

Počas procesu zazneli mimoriadne tvrdé slová. Prokurátori označili obžalovaného za „Doktora Smrť, traviča a vraha“ a vyhlásili, že svojím konaním pošpinil celé lekárske povolanie. „Z nemocnice ste urobili cintorín,“ zaznelo v súdnej sieni, uvádza BBC.

Motív: sláva a obdiv

Podľa obžaloby Péchier úmyselne vyvolával kritické stavy, aby ich následne sám riešil a vystupoval ako hrdina. Týmto spôsobom mal posilňovať vlastnú reputáciu a zároveň znevažovať kolegov.

Kolegovia si všimli, že bol podozrivo často prítomný pri resuscitáciách a mimoriadne rýchlo dokázal rozpoznať predávkovanie anestetikami. Vyšetrovanie navyše ukázalo, že bol jediným lekárom prítomným pri všetkých prípadoch, kde sa našli stopy jedu alebo bolo potvrdené podozrenie na otravu.

Pôsobil v dvoch klinikách

Péchier pracoval v dvoch súkromných zdravotníckych zariadeniach v Besançone v rokoch 2008 až 2017. Prvé podozrenia sa objavili už pred ôsmimi rokmi, no prípad sa postupne rozrastal, až vyústil do jedného z najšokujúcejších procesov v dejinách francúzskeho zdravotníctva.

Popieranie viny a možné odvolanie

Počas celého konania Péchier vinu odmietal. Tvrdil, že nikdy nikoho neotrávil a že vždy dodržiaval Hippokratovu prísahu. Po vynesení rozsudku má ešte 10 dní na podanie odvolania, čo by znamenalo nové pojednávanie v priebehu roka.

Z muža, ktorého kedysi označovali za hviezdu medzi anesteziológmi, sa tak stal jeden z najznámejších odsúdených lekárov v Európe.

