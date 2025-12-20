Mediátori vyzvali Izrael a Hamas na zdržanlivosť ohľadom prímeria v Pásme Gazy

WASHINGTON - Zástupcovia USA, Egypta, Kataru a Turecka v piatok rokovali v Miami na Floride o priebehu prvej fázy prímeria v Pásme Gazy, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra. Vyzvali Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, aby dodržali svoje záväzky a zachovali zdržanlivosť. Na platforme X to v sobotu napísal Steve Witkoff, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom agentúra AFP.
„Potvrdzujeme náš plný záväzok k celému 20-bodovému mierovému plánu prezidenta (Trumpa) a vyzývame všetky strany, aby dodržali svoje záväzky, zachovali zdržanlivosť a dodržiavali monitorovacie mechanizmy,“ uviedol Witkoff. Zdroj oboznámený o obsahu piatkového stretnutia, na ktorom sa okrem Witkoffa zúčastnili aj katarský emir Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, šéf egyptských spravodajských služieb Hasan Rašad a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, podľa portálu Times of Israel uviedol, že sa na nich dosiahol len malý pokrok. Tvrdí, že prechod do druhej fázy prímeria si bude vyžadovať kompromisy zo strany predstaviteľov Izraela i Hamasu týkajúce sa stiahnutia izraelských síl z Pásma Gazy a odzbrojenia palestínskych militantov.
Účastníci schôdzky diskutovali podľa spoločného vyhlásenia aj o opatreniach, ktoré by uľahčili obchodovanie, rozvoj infraštruktúry a spoluprácu v oblasti energetiky, vody a iných spoločných zdrojov, čo bude „nevyhnutné pre obnovu Pásma Gazy, regionálnu stabilitu a dlhodobú prosperitu“. Trumpov mierový plán predpokladá, že v druhej fáze dôjde pod dohľadom Rady mieru vedenej Trumpom k vytvoreniu palestínskej technokratickej vlády a nasadeniu Medzinárodných stabilizačných síl, ktoré postupne nahradia izraelské ozbrojené sily a budú sa podieľať demilitarizácii Pásma Gazy. USA však zatiaľ majú problém presvedčiť dostatok krajín, aby sa pripojili k týmto silám. V spoločnom vyhlásení však mediátori konštatujú, že prvá fáza prímeria „priniesla pokrok vrátane rozšírenia humanitárnej pomoci, návratu tiel rukojemníkov, čiastočného stiahnutia (izraelských) síl a zníženia počtu nepriateľských akcií“.