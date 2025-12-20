FOTO slávnej Kim Basinger (72) po dlhej dobe: Wau! Stále je rovnako krásna

LOS ANGELES - Kim Basinger (72) patrí medzi tie hviezdy šoubiznisu, ktoré sa na verejnosti príliš neukazujú. Pred kamerami už pár rokov nestála a spoločenským podujatiam sa vyhýba. Keď preto herečkina dcéra Ireland zverejnila jej aktuálnu fotku, mnohí fanúšikovia sa potešili.
Kim Basinger je slávna herečka, ktorá svoj talent a krásu predviedla v mnohých úspešných počinoch. Spomenúť možno filmy 9 a 1/2 týždňa, Krásna mimozemšťanka, Batman, či L. A. - Utajené skutočnosti, za ktorý dostala sošku Oscara.
Naposledy stála pred kamerami, keď prijala účinkovanie v eroticky ladenom filme Päťdesiat odtieňov slobody. Ten mal svoju premiéru v roku 2018 a Kim v ňom potvrdila, že hoci už nepatrí medzi najmladšie herečky, stále z nej srší sexepíl na všetky strany.
Myslia si to aj mnohí jej fanúšikovia. Dokazujú to komentáre, ktoré sa objavili pod príspevkom jej dcéry Ireland na sociálnej sieti Instagram. „Ďakujeme ti, že si zverejnila fotku s Kim. Stále je rovnako krásna. Teším sa, keď vidím, ako si užíva chvíle so svojou malou vnučkou,” znie vybraná z reakcií.
Ireland Baldwin je herečkinou jedinou dcérou. Jej otcom je slávny herec Alec Baldwin, s ktorým bola Basinger v manželstve v priebehu rokov 1993-2002. Ten sa v roku 2012 oženil s Hilariou. Dvojica má spolu ešte tri dcéry a štyroch synov.
