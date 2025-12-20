Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Šokujúce vyhlásenie zubárky: Používate ústnu vodu? Vyhoďte ju! Vážne škodí zdraviu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Farebná fľaštička v kúpeľni pôsobí nevinne, no podľa zubárky môže narobiť viac problémov než úžitku. Ústne vody, ktoré majú chrániť chrup, môžu narušiť prirodzenú rovnováhu v ústach a ovplyvniť dokonca aj krvný tlak.

Bežná rutina, problematický návyk

Pre mnohých ľudí je starostlivosť o chrup jasne daná: kefka, zubná niť a nakoniec ústna voda. Práve posledný krok však podľa zubárky Kristin Arpovej nemusí byť tým správnym. Ako upozorňuje v rozhovore pre FOCUS online, mnohé voľnopredajné ústne vody majú účinok silného dezinfekčného prostriedku.

Ich sľuby o antibakteriálnej ochrane znejú lákavo, no realita je zložitejšia. Ústa totiž nie sú sterilné prostredie – a ani by nemali byť.

Ústa majú vlastný mikrosvet

Ústna dutina je po črevách druhým najväčším mikrobiálnym ekosystémom v ľudskom tele. Žijú v nej tisíce druhov mikroorganizmov. Niektoré môžu pri premnožení spôsobovať ochorenia, napríklad parodontitídu, no veľká časť baktérií plní ochrannú funkciu.

Práve tento jemný balans je podľa Arpovej problémom. Mnohé ústne vody likvidujú prospešné baktérie, zatiaľ čo tie škodlivé prežijú a získajú viac priestoru na množenie. Výsledkom môže byť zhoršenie stavu ďasien aj zubov.

Štúdia ukázala nárast rizikových baktérií

Na riziká upozornila aj štúdia z Belgicka a Juhoafrickej republiky, ktorá sledovala účinky antibakteriálnej ústnej vody Listerine Cool Mint. Účastníci výskumu ju používali tri mesiace, zatiaľ čo kontrolná skupina si ústa vyplachovala placebo roztokom bez účinných látok.

Výsledky boli prekvapivé. U ľudí používajúcich antibakteriálnu ústnu vodu došlo k nárastu dvoch bakteriálnych kmeňov:

Fusobacterium nucleatum, spájaný s parodontitídou

Streptococcus anginosus, ktorý môže podporovať vznik kazu, zápal mandlí, abscesy a zápach z úst

Oba kmene sú zároveň podľa vedcov spájané aj s vyšším rizikom rakoviny pažeráka a hrubého čreva. Výskumníci preto odporúčajú vyhýbať sa alkoholovým a antiseptickým ústnym vodám na každodenné používanie.

Vplyv až na krvný tlak

Negatívne účinky sa podľa odborníkov nemusia končiť v ústach. Kristin Arp upozorňuje, že niektoré látky v ústnych vodách, najmä chlorhexidín, môžu ovplyvňovať reguláciu krvného tlaku a pri dlhodobom používaní prispievať aj k antibiotickej rezistencii.

Austrálska štúdia zistila, že už po troch dňoch používania chlorhexidínovej ústnej vody mali účastníci priemerne o 2,3 mmHg (milimetre ortuťového stĺpca) vyšší krvný tlak než ľudia, ktorí si ústa vyplachovali len vodou.

Dôvod je biologický: chlorhexidín ničí baktérie, ktoré premieňajú dusičnany na látky dôležité pre pružnosť ciev. Keď tieto baktérie chýbajú, môže sa časom rozvinúť hypertenzia.

Podobné zistenia priniesol aj americký výskum, ktorý sledoval 540 ľudí používajúcich ústnu vodu aspoň dvakrát denne. Počas troch rokov mali takmer dvojnásobné riziko vzniku vysokého krvného tlaku, hoci nie všetky prípravky obsahovali chlorhexidín – niektoré fungovali na báze éterických olejov.

Kedy má ústna voda zmysel

Zubárka zdôrazňuje, že ústne vody nie sú vždy zlé. Krátkodobo môžu pomôcť napríklad po chirurgických zákrokoch či implantáciách – vždy však len na odporúčanie odborníka.

Problémom je najmä ich každodenné a nekontrolované používanie, často len kvôli pocitu sviežosti.

Ako sa starať o ústa bez ústnej vody

Podľa Kristin Arpovej by pocit čistoty mal zabezpečiť najmä správny spôsob čistenia zubov, nie chemické roztoky.

Jej tri základné odporúčania:

  • používať kvalitnú sonickú zubnú kefku – dôležitá je frekvencia, nie značka
  • čistiť medzizubné priestory aspoň každý druhý deň, ideálne ešte pred čistením zubov
  • a jednoduché, no jasné posolstvo: „Vyhoďte ústnu vodu.“
Viac o téme: ZdravieŠkodlivosťústna voda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prečo vám ráno SMRDÍ
Prečo vám ráno SMRDÍ z úst, aj keď si večer čistíte zuby? TOTO je skutočný vinník: Riešenie je prekvapivo jednoduché
Zaujímavosti
Je správne nechať si
Je správne nechať si vytrhať zuby múdrosti preventívne? Odpovedá zubár Schill
vysetrenie.sk
Už zajtra príde Mikuláš!
Už zajtra príde Mikuláš! Balíček môže byť zdravší, nemusí mať vplyv na detské zuby
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Živý Betlehem v Banskej Bystrici
Živý Betlehem v Banskej Bystrici
Správy
Vlaky dnes po Slovensku rozvážajú betlehemské svetlo
Vlaky dnes po Slovensku rozvážajú betlehemské svetlo
Správy
Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Popoluška ako národný poklad? V Nemecku áno, no režisér Vorlíček z výstavy nadšený nebol
Prominenti

Domáce správy

FOTO Slovensko sa hmly nezbaví
Slovensko sa hmly nezbaví do konca víkendu: Platí výstraha prvého stupňa
Domáce
Ministerstvo vnútra pripravuje akčný
Ministerstvo vnútra pripravuje akčný plán pre riadenie rizík hrozieb do roku 2028
Domáce
Robert Fico
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: Na celom Slovensku hrozí hustá hmla
SHMÚ vydal výstrahu: Na celom Slovensku hrozí hustá hmla
Banská Bystrica

Zahraničné

Nezabúdajte na ústnu vodu,
Šokujúce vyhlásenie zubárky: Používate ústnu vodu? Vyhoďte ju! Vážne škodí zdraviu
Zahraničné
FOTO Jeffrey Epstein
Americké ministerstvo spravodlivosti sa vyjadrilo: Epsteinove spisy sme neupravili
Zahraničné
Muž bol takmer dve
Muž bol takmer dve hodiny na onom svete: Potom zázračne ožil! Popísal inú dimenziu a odkaz od Ježiša
Zahraničné
Harvardova univerzita
Horor v harvardskej márnici: Správca rozrezával telá a ich časti predával! Neskutočné, KTO mu pomáhal
Zahraničné

Prominenti

Lily Allen
Slávna speváčka ako sexi pani Clausová: Od tejto by chcel darčeky každý chlap!
Zahraniční prominenti
Daniela Hantuchová
Radikálna čistka Hantuchovej: Fotky Forgeta zmizli z jej sociálnych sietí! Koniec hviezdneho páru?
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Kim Basinger
FOTO slávnej Kim Basinger (72) po dlhej dobe: Wau! Stále je rovnako krásna
Zahraniční prominenti
7. kolo šou Pečie
Šou Pečie celé Slovensko zavalila KRITIKA: Ukrajinka vo finále... Nechutné, čo píšu diváci!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pornhub zverejnil čísla, ktoré
Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry
Zaujímavosti
MUDr. Schill: Nedajte sa
MUDr. Schill: Nedajte sa nachytať marketingom, zubnú pastu si vyberajte podľa tohto!
vysetrenie.sk
FOTO V tomto hoteli sú
Hotel pre milovníkov Vianoc: Stromček v izbe či Santa pri raňajkách TU majú 365 dní v roku! Kde sa nachádza?
Zaujímavosti
Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Biatlon
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Lyžovanie
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
VIDEO V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
Biatlon
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Trendy na trhu práce
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list

Technológie

Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Veda a výskum
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Partnerské vzťahy
Sviatočný match mesiaca: Znamenia, ktoré si práve cez Vianoce uvedomia, že patria k sebe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nezabúdajte na ústnu vodu,
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie zubárky: Používate ústnu vodu? Vyhoďte ju! Vážne škodí zdraviu
Muž bol takmer dve
Zahraničné
Muž bol takmer dve hodiny na onom svete: Potom zázračne ožil! Popísal inú dimenziu a odkaz od Ježiša
Harvardova univerzita
Zahraničné
Horor v harvardskej márnici: Správca rozrezával telá a ich časti predával! Neskutočné, KTO mu pomáhal
Robert Fico
Domáce
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia

Ďalšie zo Zoznamu